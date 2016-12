Napoli, Diawara: "Ottimo pareggio, dimostrazione di carattere"

Napoli, Diawara: "

"Abbiamo incontrato una Fiorentina molto forte. Vincere sarebbe stato meglio ma il pareggio è un risultato molto positivo per noi. Un punto molto importante per la stagione, siamo contenti di questo risultato, vincere al Franchi è molto difficile".

Parla così Amadou Diawara al termine di Fiorentina-Napoli, riconoscendo il pericolo corso dalla squadra partenopea al Franchi dopo la rimonta della squadra di Sousa. Una sfida che sembrava essersi incanalata nel modo giusto nel primo tempo, ribaltata dalle prodezze di Bernardeschi nella ripresa.

Il centrocampista guineano ha successivamente guardato alla reazione della squadra partenopea, abile nonostante lo svantaggio a dieci dal termine di portare a casa un punto dalla trasferta toscana: "Noi siamo andati sopra di un gol, poi ci hanno sorpassato, strappando il pareggio nel finale abbiamo dimostrato di avere il carattere di una grande squadra".

Dall'atteggiamento del Franchi alle pecche mostrate sul terreno di gioco. Un Napoli sì bello ed efficace davanti, ma anche fragile e fin troppo vulnerabile difensivamente. Questo l'aspetto da migliorare secondo l'ex mediano del Bologna: "Stiamo lavorando per prendere meno gol. Ora andiamo in vacanza, poi torneremo e continueremo a lavorare. Per quanto riguarda l’attacco sono molto contento per i miei compagni, dobbiamo continuare a fare così".

Inoltre, il centrocampista guineano analizza il suo impiego e la sua crescita, oltre a guardare ai miglioramenti che può fare il suo Napoli: "Si può fare sempre fare meglio, però siamo contenti di questa classifica, il campionato è ancora lungo, siamo là. Il mio rendimento? L'inizio è stato molto difficile per me, non ero nei piani del mister, il quale però mi ha fatto lavorare tantissimo e il lavoro ora sta pagando. Sono molto contento e spero di fare sempre meglio".