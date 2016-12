Napoli, Natale a Castel Volturno per Chiriches: le condizioni del rumeno

Natale a Castel Volturno. No, stavolta non si tratta di uno dei cine-panettoni di Aurelio De Laurentiis, bensì delle vacanze che Vlad Chiriches sarà costretto a passare al centro sportivo di allenamento del Napoli. Il difensore rumeno è rimasto vittima, nel primo tempo della trasferta di Firenze, di un problema muscolare che gli ha precluso la presenza in campo nella ripresa, condizionando e non poco il risultato della sfida. Questo il comunicato apparso qualche ora fa sul sito ufficiale della società partenoepa.

"Distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Vlad Chiriches. Questo l'esito degli esami clinici ai quali si è sottoposto il difensore azzurro che, nel corso di Fiorentina-Napoli, ha dovuto lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo. Oggi e nei giorni 25 e 26 dicembre, Vlad sarà al lavoro con i nostri terapisti presso il Centro Sportivo di Castelvolturno. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni".

Adesso, per Chiriches, la Sampdoria nel mirino. Il centrale difensivo farà di tutto pur di recuperare per la sfida del sette gennaio, offrendo a Sarri una validissima ed importantissima alternativa in difesa al tecnico partenopeo, che dovrà già fare a meno di Koulibaly - impegnato in Coppa d'Africa - ed Albiol - appiedato dal giudice sportivo per cumulo di cartellini gialli. Il conte Vlad proverà ad esserci.