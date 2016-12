Gabbiadini - Napoli, divorzio imminente

Il gol del 3-3 realizzato in pieno recupero su calcio di rigore allo Stadio "Artemio Franchi" di Firenze rischia di essere l'ultimo realizzato in maglia azzurra da Manolo Gabbiadini. L'acquisto di Pavoletti, annunciato nei giorni scorsi dal presidente Aurelio De Laurentis ed atteso per le visite mediche a fine Dicembre, la felice scoperta di Mertens nel ruolo di "falso nueve" ed il recupero sempre più immininente del bomber polacco Milik, sono tutte componenti che spingeranno Manolo verso l'addio. Fino ad ora ha realizzato appena 2 gol in 12 gettoni di presenza in campionato.

L'attaccante bergamasco ha ormai le valigie pronte e sembra destinato a partire e a fare le fortune di un'altra squadra che non sia il Napoli. Discreto mercato intorno a Gabbiadini, che ha ricevuto nel corso delle ultime settimane numerose avanches da squadre italiane e soprattutto europee. Le ultime in ordine di tempo che hanno bussato alle porte del club partenopeo sono state il Wolfsburg ed il Southampton, che appaiono tra l'altro anche in pole position.

Secondo SkySport il Napoli non avrebbe ancora ricevuto offerte ufficiali da alcun club. Offerte che però potrebbero arrivare a breve e si attesterebbero intorno ai 17/18 milioni di euro fissi più eventuali bonus (circa 2 milioni). Valutazione complessiva di circa venti. Leggermente più staccate, nella corsa all'attaccante azzurro, partono lo Stoke City e ed i tedeschi dello Schalke 04.

Rispetto all'estate appena trascorsa, la valutazione di Gabbiadini si è sensibilmente abbassata. Il Napoli poteva cedere l'attaccante azzurro ex Bologna e Sampdoria per 30 milioni di euro all'Everton che lo richiese insistentemente, ma De Laurentis ed il tecnico Maurizio Sarri non se la sentirono di lasciarlo partire, pagandone ora tutte le dovute conseguenze. Seguiranno giorni di fuoco per Manolo, la temperatura delle sue giornate sarà elevata ed il cellullare suo e del suo agente squillerà all'impazzata. Non sarà, dunque, un inizio di 2017 "sonnolento" per Gabbiadini che attende di conoscere il suo futuro pronto per tuffarsi in una nuova esperienza.