Napoli - Ecco chi è Leandrinho

Dopo i vari Rog e Diawara, il Napoli ha piazzato già da alcune settimane un altro colpo in prospettiva: si tratta di Leandrinho, 18enne brasiliano proveniente dal Ponte Preta. Il giocatore, secondo fonti vicine al club partenopeo, ha già svolto le visite mediche e si aggregherà a partire dai prossimi giorni alla prima squadra, allenandosi alle dipendenze di Sarri, ma giocando le gare ufficiali con la Primavera; difficile, invece, il prestito, dal momento che il Napoli preferisce vagliare le sue qualità, almeno per i primi mesi di permanenza in Italia, da vicino.

Di lui, tuttavia, si sa relativamente poco, quindi scopriamolo meglio a 360 gradi.

Partendo dal ruolo, che in Brasile è sempre un'incognita, Lenadrinho, destro di piede, funge da seconda punta ma può essere impiegato anche come esterno offensivo viste le sue grandi capacità di saltare l'uomo, il controllo di palla, ma soprattutto la velocità supersonica che lo fa schizzare da una parte all'altra del campo in men che non si dica. Ciò però non limita la sua cattiveria sotto porta visto che nel Sudamericano Under 17 vinto col Brasile, ha realizzato 8 gol in altrettante partite mentre ha segnato all'esordio sia in Coppa Brasiliana che nella Copa Sudamericana.

L'annuncio ufficiale dovrebbe essere dato il 3 gennaio 2017, e le cifre si aggirano tra i 550 e i 750 mila euro. Leandrinho andrà a "ringiovanire" il blocco degli esterni visto che Insigne ha 25 anni mentre Callejon e Mertens viaggiano per la trentina. Giuntoli sembra averci visto giusto come dimostra la concorrenza di Real Madrid e Manchester City battuta in extremis, anche se per confermare tutte le voci sulla bontà della qualità dell'investimento degli azzurri bisognerà attendere ancora qualche mese.