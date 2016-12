Tra il Napoli ed il rinnovo di Ghoulam si inserisce il Bayern Monaco

Nel futuro di Faouzi Ghoulam potrebbe non esserci più il Napoli. Le ottime prestazioni in maglia azzurra, ma non solo, del terzino algerino che a breve sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale, hanno attirato le attenzioni dei club più blasonati d'Europa, pronti a scatenare un'asta per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Saint Etienne. Alla base dell'eventuale addio del mancino africano la difficoltà tra l'entourage del calciatore - il fratello - e la dirigenza partenopea a trovare un accordo per il rinnovo del contratto dell'algerino, in scadenza nel 2018.

Una situazione spinosa, che potrebbe portare all'addio di uno dei migliori terzini di fascia mancina del panorama europeo e non solo. Sull'algerino classe 1991 tutti i top club d'Europa, a partire dal Paris Saint Germain per finire con il Real Madrid che il Napoli incontrerà in Champions League. Tuttavia, chi sembra realmente interessato ad acquisire le prestazioni del terzino mancino, e si sarebbe fatto avanti con una proposta da tre milioni annui per il prossimo quadrienno, è il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Una proposta difficile da rifiutare, che il Napoli quasi sicuramente non potrebbe pareggiare.

Qualora venisse confermato l'accordo, gli azzurri tratterebbero la cessione con il club tedesco ad una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quella del reale valore di mercato del proprio terzino. Una situazione intricata che Giuntoli e soci puntano a risolvere il prima possibile, in un modo oppure in un altro. In tal senso, le voci che vorrebbero i partenopei interessati a Darmian dello United o a De Sciglio del Milan, potrebbero confermare tale interesse. Tuttavia, il mercato è appena agli albori e, per il momento, si tratta soltanto di spifferi invernali.