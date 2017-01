Napoli, Capodanno tra allenamenti e febbre Real

All'ombra del Vesuvio, dopo aver trascorso un Capodanno felice e sereno, i tifosi del Napoli si sono svegliati con la febbre Real. Il comunicato della società partenopea, che ha deciso di anticipare a domani la vendita dei tagliandi per i settori popolari dopo aver polverizzato quelli degli altri settori, ha mandato letteralmente in visibilio la città intera, ancora frastornata dai festeggiamenti dell'ultimo dell'anno appena conclusi. Un fulmine a ciel sereno, che testimonia però la voglia di esserci al San Paolo per l'evento del 2017.

"In riscontro alle notevoli richieste di acquisto pervenute, la SSC Napoli ha deciso di anticipare il periodo di vendita dei tagliandi per i posti disponibili per i settori distinti e curve. Pertanto da domani, lunedì 2 gennaio, alle ore 12,00, e fino ad esaurimento delle scorte, presso le abituali rivendite listicket sarà possibile acquistare i tagliandi sia per i settori di curva che per il settore distinti". Tra le polemiche dei giorni scorsi e la caccia al prestigiosissimo tagliando, l'attesa per Napoli-Real Madrid di inizio Marzo è già iniziata.

Nel frattempo, gli azzurri di Sarri si allenano al centro sportivo di Castel Volturno, dove i partenopei continuano a preparare l'importante sfida di inizio anno contro la Sampdoria, gara prevista per sabato alle 20.45. Il tecnico toscano dovrà fare a meno, come già noto, di Koulibaly e Ghoulam - convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d'Africa - ed Albiol, squalificato dopo l'ammonizione rimediata a Firenze. Indisponibile, quasi sicuramente, anche Chiriches, che nonostante la sfrenata rincorsa al recupero non sarà della gara. Defezioni che costringeranno Sarri ad affidarsi all'inedita coppia Tonelli - Maksimovic, come già anticipato qualche giorno fa.

Tutti abili ed arruolabili, ad eccezione di Pavoletti e Milik, gli altri. Presto per avere un'idea della formazione che scenderà in campo, anche se gran parte delle scelte in difesa ed in attacco saranno quasi obbligate. Da stabilire, invece, le gerarchie in mediana: in tal senso gli allenamenti di questi giorni forniranno maggiori indicazioni sul terzetto che scenderà in campo dal primo minuto nella prima gara del 2017.