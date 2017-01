Napoli, ritorno al lavoro con la testa alla Sampdoria

Dopo un fisiologico giorno di pausa il Napoli torna al lavoro al centro sportivo di Castel Volturno, agli ordini di un rigenerato Maurizio Sarri. Il condottiero partenopeo spulcia la lista degli indisponibili per il match che sabato sera vedrà la sua squadra fare l'esordio stagionale al San Paolo contro la Sampdoria. Tante le notizie negative a cui far fronte, alle quali potrebbe fare da contraltare la presenza di Leonardo Pavoletti, che inizierà in queste ore ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere già protagonista della sfida contro i blucerchiati partendo dalla panchina.

Qualora non dovesse recuperare, per lui occasione rimandata soltanto di qualche giorno, con la Coppa Italia e la sfida allo Spezia sullo sfondo. Per il momento, però, tutte le attenzioni del Napoli sono rivolte ad iniziare con il piede giusto il 2017: la Sampdoria nel mirino, con la sfida a Giampaolo che sarà tutt'altro che facile da affrontare. "Subito al lavoro intensamente: il Napoli dopo Capodanno ritorna in campo con una doppia seduta di allenamento per preparare al meglio la sfida del 7 gennaio contro la Sampdoria al San Paolo" il tweet mattutino della società partenopea che anticipa i programmi odierni della squadra di Sarri. Il tecnico dovrà sciogliere i dubbi di formazione: se in difesa le gerarchie sembrano definite, in quanto obbligate (Albiol squalificato, Chiriches infortunato, Koulibaly in Coppa d'Africa), da risolvere quelle in mediana (Allan, Zielinski, Diawara e Jorginho si giocano due posti) mentre in attacco il tridente fantasia sarà necessariamente confermato.

Tra campo e mercato - Nel frattempo, Giuntoli è al lavoro per rifinire, in ottica presente, ma anche futura, la rosa. Un paio le operazioni, seppur di minore importanza, in uscita: non verrà ceduto, a meno di clamorose offerte o di richieste da parte del calciatore, Emanuele Giaccherini. Diverso il discorso invece che riguarda Omar El Kaddouri, con Raiola che spinge per la cessione già in questa sessione visto lo scarso utilizzo del marocchino e le difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo.

Due esterni d'attacco, due alternative a Callejon che, a giugno, potrebbero essere rimpiazzate dall'ennesimo colpo in ottica futuro dell'ex direttore del Carpi Giuntoli: il Napoli segue Serge Gnabry, stellina dal futuro (quasi) assicurato della Germania classe 1995. L'esterno d'attacco che ha brillato all'Olimpiade di Rio con i panzer, ma non ha esaltato nella prima esperienza all'estero con la maglia dell'Arsenal prima e con il West Bromwich successivamente, piace eccome agli azzurri, che potrebbero bloccarlo pagando la clausola rescissoria al Werder Brema di 8 milioni di euro. Se son rose, fioriranno.