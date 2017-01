Napoli, il Bayern Monaco su Ghoulam e non solo. L'osservatore: "Gli azzurri hanno tanti giocatori interessanti"

Napoli, il Bayern su Ghoulam e non solo. L'osservatore: "Gli azzurri hanno tanti giocatori interessanti"

Tutti gli occhi su Faouzi Ghoulam, ma non solo. Il Bayern Monaco va a caccia di giovani talenti e, parte delle attenzioni del club bavarese sono ricadute all'ombra del Vesuvio, dove oltre al terzino mancino algerino del Napoli anche Elseid Hysaj e Amadou Diawara si stanno mettendo in mostra. Chi, tuttavia, sembra maggiormente vicino alla cessione è l'ex terzino del Saint Etienne, il cui accordo per il rinnovo contrattuale stenta ad essere trovato.

La società partenopea, stando a quanto riportato in queste ore (fonte Rai Sport), avrebbe offerto al proprio terzino un pluriennale da 1,8 milioni, cifra rifiutata alla quale però si potrebbero aggiungere dei bonus per avvicinarsi alla richiesta dell'entourage di 2,5 milioni annui.

L'interesse del Bayern su Ghoulam obbliga la dirigenza partenopea a monitorare costantemente la situazione, per evitare di perdere il terzino mancino ad un prezzo di valore inferiore rispetto a quello attuale. Ai microfoni di Radio CRC, uno degli osservatori di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini, ha parlato proprio del terzino algerino, ma non solo: "Lo seguiamo come facciamo con tutti i giocatori interessanti del Napoli. Abbiamo seguito anche Koulibaly a suo tempo, ma Ghoulam è molto interessante e i grandi club non possono non seguire questi giocatori, ma da qui a dire che sarà un giocatore di interesse immediato del mercato del Bayern ce ne passa. Noi possiamo guardare riferire e apprezzare, poi le decisioni le prende il club".

Ghoulam, ma non solo, perché in orbita Bayern potrebbero entrare anche Diawara e Hysaj: "Il primo l’ho visto già quando giocava al Bologna - continua Ciaschini - è molto interessante e gioca in un ruolo molto ambito. E’ giovane ed è uno di quelli che avrà una prospettiva futura molto buona. Hysaj? Il Napoli ha tantissimi giocatori validi, vanta giovani di qualità e vanno fatti i complimenti a chi segue il mercato del Napoli. Hysaj fa parte dei giocatori importanti e in prospettiva anche Rog può diventare interessante, così come Zielinski. Lo stesso Milik può essere una sorpresa per chi non lo conosceva e lo stesso Pavoletti può essere di prospettiva per cui il Napoli va seguito”.