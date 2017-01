Napoli tra seduta pomeridiana, "presentazioni" e mercato

Prosegue al centro sportivo di Castel Volturno l'avvicinamento al match che il Napoli affronterà sabato sera al San Paolo contro la Sampdoria (ore 20.45). Alle dipendenze di Maurizio Sarri gli azzurri hanno svolto una doppia sessione di allenamenti. Squadra che ha svolto, nel pomeriggio, una prima parte di attivazione, seguita dal consueto lavoro tattico oltre che tecnico. Il tecnico toscano ha successivamente diviso il gruppo in squadre, facendo svolgere delle partite a tema con le sponde.

Occhio rivolto anche all'infermeria, con Chiriches che non si è allenato ed ha svolto soltanto terapie. Corrono, invece, uno accanto all'altro, Leonardo Pavoletti ed Arkadiusz Milik, impegnati nei rispettivi recuperi. I due centravanti hanno svolto lavoro all'unisono sia sul campo, con corsa ed esercizi mirati, che in palestra.

Scalpitano Milik, con il nove, e Pavoletti - Foto Ssc Napoli

Giornata di "presentazione", non ufficiale alla stampa, bensì tramite un video pubblicato sul profilo Instagram della società azzurra, per il centravanti livornese. “Sono contento matto di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto il numero 32, spero che mi porti tanta fortuna. Non vedo l’ora di gioire con i tifosi napoletani. Un abbraccio”.

(Di seguito il video).