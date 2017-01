Napoli - Sampdoria in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (2-1): Tonelli al 95' regala i tre punti al Napoli!

NOTE: Match valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Dal San Paolo di Napoli, i Partenopei ospitano la Sampdoria. Calcio d'inizio previsto per le 20.45.

22.59 - Dunque, tre punti pesantissimi che permettono al Napoli di agguantare almeno momentaneamente il secondo posto al pari della Roma. La Samp invece, non si muove: resta ferma al 12^ posto, in attesa della domenica di A.

22.51 - Successo sofferto, rocambolesco e importantissimo per il Napoli di Sarri, capace di rimontare nel finale grazie alla superiorità numerica, e ai cambi di Sarri: Gabbiadini ad esempio, è stato un fattore determinante così come lo è stato anche Zielinski. Benissimo per quanto possibile, la Samp di Giampaolo, beffata ma in grado di giocare ad armi pari con il Napoli finché in parità numerica.

22.48 - FINISCE QUI! NON C'E' PIU' TEMPO! DELIRIO NAPOLI, DELIRIO SAN PAOLO! LORENZO TONELLI SPEDISCE I PARTENOPEI IN PARADISO CON IL GOL CHE AL 95 ' VALE IL SUCCESSO E I TRE PUNTI.

95' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOLLL! GGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOLLLLL! E' IL GOL CHE VALE I TRE PUNTI! TONELLI, PROPRIO LUI, L'UOMO CHE NON TI ASPETTI, ALLA PRIMA GARA IN CARRIERA CON I PARTENOPEI. RIGORE IN MOVIMENTO PER IL DIFENSORE EX EMPOLI CHE CON IL PIATTO NON SBAGLIA E INSACCA SOTTO IL SETTE. 2-1 CLAMOROSO. VINCE IL NAPOLI.

94' - Muriel ancora autore di una giocata strepitosa su Tonelli. La Samp guadagna una preziosa punizione.

93' - STRINIC! Sempre a sinistra Napoli debordante. Mertens attende Strinic che entra in area e mette un pallone delizioso, solamente da spingere dentro. Palla che viene salvata in modo decisivo da Regini.

91' - Cinque di recupero.

90' - INSIGNE! Altra conclusione del 24 al tiro in corsa, ancora dall'altissimo tasso di difficoltà. Palla sul fondo.

89' - Callejon ci prova anche con il colpo di testa. Ancora uno sfondamento a sinistra che favorisce la giocata di Callejon sul secondo palo. Palla comoda per Puggioni.

87' - PUGGIONI! ANCORA PUGGIONI. ASSIST MERAVIGLIOSO, AL VOLO, CON L'ESTERNO, DI INSIGNE. CONCLUSIONE, POTENTE, FEROCE, DI HAMSIK. PUGGIONI SI SALVA IN ANGOLO.

86' - Tentativo singolare da parte di Insigne, in sforbiciata, al volo, in corsa. Palla che esce non di molto alla destra di Puggioni.

85' - Puggioni! Grande parata del portiere ex Chievo sulla sassata scagliata da Gabbiadini. Palla in angolo.

83' - Muriel prova a combattere, solo tra i difensori del Napoli. L'impresa non è facile, il colombiano prova quanto meno a tener palla il più possibile.

78' - GGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! ARRIVA IL PAREGGIO DEL NAPOLI! SOLITO ASSE: PALLONE IN PROFONDITA' VERSO IL TAGLIO DI CALLEJON CHE SI FA TROVARE PRONTO SUL SECONDO PALO. PALLONE RIMESSO NEL MEZZO, QUASI SULLA LINEA DI PORTA, DOVE GABBIADINI NON PUO' FALLIRE. 1-1 E GOL DELL'EX SERVITO.

77' - Ultimo cambio in casa Samp: dentro Linetty, fuori Praet.

75' - Tentativo in girata da parte di Gabbiadini che spalle alla porta ha cercato il palo lontano. Palla troppo debole e anche poco precisa.

73' - Muriel ancora devastante sul prato del San Paolo. Azione magnifica del colombiano che crea, salta, rientra e va al tiro. Tutto, da solo contro sei. Reina si distende a appoggia in angolo.

72' - Sarri ricorre a Gabbiadini: dentro l'ex Samp per Jorginho.

71' - ALTRA OCCASIONE CLAMOROSA IN FAVORE DEL NAPOLI: DIRETTAMENTE DA CALCIO D'ANGOLO, MERTENS HA PETTINATO IL PALLONE SUL SECONDO PALO DOVE TONELLI NON E' RIUSCITO A RIBATTERE IN RETE PER UNA QUESTIONE DI POCHI CENTIMETRI.

69' - OCCASIONE NAPOLI: LANCIO IN PROFONDITA' VERSO CALLEJON, MERAVIGLIOSO CON LA SPONDA IN MOVIMENTO VERSO L'ARRIVO A RIMORCHIO DI MERTENS. IL FOLLETTO ARRIVA ALL'APPUNTAMENTO, MA NON TROVA LA PORTA PER UN NON NULLA.

68' - Grande giocata di Zielinski, fantastico nel doppio, triplo cambio di direzione al limite dell'area. Poi la sua imbucata è troppo lunga per Mertens.

66' - Ora è il Napoli che fa la partita alla disperata ricerca del gol del pari. La superiorità numerica si intuisce eccome. Samp che non riparte più con il solo Muriel.

64' - Giampaolo prova a correre ai rimedi: dentro Dodo, fuori Schick, necessariamente sacrificato.

62' - CLAMOROSO: ESPULSO MATIAS SILVESTRE! ESPULSO PER DOPPIA AMMONIZIONE. SECONDO GIALLO PROCURATO A CAUSA DI UNA RIVEDIBILE CARICA SU REINA. DI BELLO NON HA ESITATO UN ISTANTE. CARTELLINO ROSSO!

59' - Muriel debordante in campo aperto. Prima addomestica da Dio, poi vola via a destra: doppia sterzata, poi conclusione in porta. Prima il tiro deviato, poi l'assist con il pallone che gli era tornato indietro. Palla a Schick il cui tiro è debole, ancora una volta deviato in angolo.

59' - Primo cambio nel Napoli: dentro Zielinski, fuori Allan.

58' - Muriel scatenato, all'attacco di tutti i portatori del Napoli. La difesa di Sarri continua a soffrire questo pressing.

56' - Ancora Insigne in azione. Altra giocata classica per rientrare sul destro, altra conclusione mal fatta. Palla alta.

55' - Insigne ha tentato la conclusione in porta, ma ne è venuto fuori un tiro debole, facile per Puggioni.

54' - Grandissima giocata da parte di Mertens, con un sombrero in grado di saltare Silvestre. Il difensore di Giampaolo è costretto al fallo. Arriva anche il giallo.

52' - Ancora Hamsik! Altra azione a cascata da parte del Napoli, che non trova lo sbocco in area. Allora è ancora la conclusione dalla distanza la soluzione: palla ancora una volta fuori dai tre legni.

51' - Primo cambio che si concretizza: dentro Muriel, fuori Quagliarella.

50' - Già pronto ad entrare Luis Muriel in casa Samp.

49' - Ci prova anche Hamsik: tentativo dalla distanza tentato dal Capitano Azzurro: palla a lato.

48' - INCREDIBILE. OCCASIONE CLAMOROSA FALLITA DA MERTENS, INCREDIBILMENTE RIMESSO IN GIOCO DALL'ERRORE DI REGINI. ASSIST DI FATTI, DEL CAPITANO DELLA SAMP: MERTENS HA TUTTA LA PORTA SPALANCATA, MA NON LA TROVA. PALLA IN CURVA A.

47' - Si riprende Allan.

46' - Subito uno scontro tra Quagliarella e Allan, che ha la peggio restando a terra proprio nel cerchio di centrocampo.

46' - Primo pallone toccato dalla Sampdoria.

46' - SI RICOMINCIA. INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI - SAMPDORIA.

21.55 -Squadre in campo. Nessun cambio al 45'.

21.54 - Non dovrebbero esserci cambi all'intervallo.

21.53 - Squadre che stanno facendo il loro ritorno in campo.

21.45 - E' stato un primo tempo equilibrato, difficile, e sorprendente quello del San Paolo. Una Sampdoria aggressiva, equilibrata e molto concentrata sta imbrigliando un Napoli attivo solo con Mertnes, Hamsik e poco più. Un grande Schick invece, sta guidando la Samp fino ad ora perfettamente orchestrata da Giampaolo.

46' - E NON C'E' PIU' TEMPO, FINISCE DOPO 46 MINUTI IL PRIMO TEMPO DEL SAN PAOLO: ALL'INTERVALLO E' NAPOLI 0 - SAMPDORIA 1. DECIDE L'AUTORETE DI HYSAJ PROPIZIATA DA SCHICK AL 30'.

46' - Tentativo dal limite da parte di Jorginho, bravo nel coordinarsi e nell'andare al tiro al volo. Conclusione rimpallata!

45' - Si lamenta Callejon, a terra dopo un presunto scontro aereo con Vasco Regini. Per Di Bello è ancora tutto regolare.

43' - Molti errori e molti falli stanno caratterizzando gli ultimi minuti del Napoli, in difficoltà soprattutto a centrocampo.

40' - Tantissimi errori commessi in questo primo tempo da Jorginho, ancora impreciso lì, davanti alla propria difesa.

38' - Si lamenta Mertens per un presunto fallo di Skriniar nei suoi confronti. Di Bello valuta il contatto, al limite dell'area, come regolare.

36' - Napoli un po in confusione dopo aver subito il gol della Samp. Gli Azzurri hanno perso velocità, ma anche una certa qualità nelle geometrie.

33' - Ripartenza Napoli: grande velocità da parte di Insigne, per una volta spostato in posizione centrale. Il suo assist in profondità, esterno verso Mertens, non è preciso.

32' - Ancora Samp, che ora prova a cavalcare le ali dell'entusiasmo. Grande discesa da parte di Regini chiuso proprio all'ultimo istante.

30' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOLLL! SAMPDORIA IN VANTAGGIO! SI TRATTA DI UN AUTORETE, AUTORETE DI HYSAJ CHE SI TROVA IL PALLONE PROPRIO SULLE COSCE DOPO IL RECUPERO, LO SCIPPO E LA CORSA DI SCHICK, CHE SI CONFERMA TRA I MIGLIORI. ERRORE DI FONDO COMMESSO DA CHIRICHES CHE SI LASCIA SCIPPARE LA SFERA DA SCHICK, POI BRAVO E FORTUNATO NEL PROPIZIARE L'AUTORETE DI HYSAJ! 0-1.

28' - GRANDE OCCASIONE PER LA SAMPDORIA: PUNIZIONE CALCIATA BENISSIMO DA PARTE DI ALVAREZ CHE FA PASSARE UN BRIVIDO AL SAN PAOLO. IL PALLONE SORVOLA LA TRAVERSA DAVVERO DI POCHISSIMO.

27' - Ingenuo Tonelli, che di spalla va a travolgere Praet. Di Bello accorda un pericoloso calcio di punizione dal limite.

26' - Ci riprova Mertens: conclusione in diagonale che Puggioni riesce a bloccare in due tempi.

23' - Errore in fase di uscita da parte di Jorginho che spalanca le porte ad Alvarez: Schick chiama la sfera, ma l'ex Inter prova il tiro dalla distanza. Palla deviata, che finisce in angolo.

21' - Solita connessione tra Insigne e Callejon: movimento asbucare sul secondo palo dello spagnolo; assist millimetrico, a scavalxare la difesa, del 24. Regini però, intuisce tutto e anticipa l'intervento dell'ex Real.

17' - Occasione Samp: Alvarez lavora bene il pallone, poi lancia il velocissimo Schick, tutto spostato a destra: il cross del giovane attaccante trova una deviazione e il pallone torna all'indietro. Arriva Barreto, ma il suo tiro finisce molto alto.

15' - Allan ha provato a suonare la carica con una galoppata palla al piede di cinquanta metri. Lo scambio, dai e vai con Callejon però, non si è chiuso vista la buona copertura di Regini.

14' - Ancora un pallone recuperato da Schick, sempre pericoloso nella sua azione di disturbo tra le linee. Stavolta però, Tonelli ha fatto buona guardia coprendo al meglio la sua zona di campo.

11' - Prima, debole risposta, da parte della Sampdoria: Schick, la mossa a sorpresa di Giampaolo, ha provato a fare tutto da solo dopo aver catturato il pallone sulla trequarti. Discesa, poi tentativo verso la porta di Reina. Tutto facile per il portiere spagnolo.

9' - INSIGNE! Ci riprova con il tentativo dalla distanza il Napoli. Classica giocata di Insigne, che rientra in campo per aprire il compasso con il destro. Palla troppo centrale, facile per Puggioni.

5' - MERTENS! Prima conclusione del match ad opera del belga. Punizione che parte via con angolo e forza verso il primo palo. Puggioni resta fermo ed è fortunato: il pallone sorvola la traversa di pochissimo.

5' - Grande giocata da parte di Hamsik, fantastico nell'addomesticare il pallone. Steso, il Capitano ha guadagnato un buonissimo piazzato.

4' - Sciagurato tentativo da parte di Insigne. Il suo destro stavolta, è terminato addirittura in fallo laterale.

3' - Prima serpentina firmata Dries Mertnes. Il pericolo numero uno per la difesa di Giampaolo ha cercato lo sfondamento a sinistra. Pereira decisivo nel deviare la sfera in angolo.

3' - Sampdoria molto alta in questo avvio di match. Soprattutto Torreira, prova a dettare i tempi di aggressione ad una Samp molto in palla.

2' - Terreno di gioco non in perfette condizioni. Il grande freddo e il gelo di questi giorni ha causato danni al prato del San Paolo.

1' - Primo pallone del 2017 mosso dal Napoli.

1' - SI PARTE! E' INIZIATA NAPOLI - SAMPDORIA.

20.49 - Tutto pronto al San Paolo. Siamo prossimi al il kick off.

20.48 - Il direttore di gara, è il Signor Di Bello.

20.48 - I due Capitani, Barreto e Hamsik, sono a centrocampo per lo scambio dei gagliardetti e il classico sorteggio.

20.46 - Suona O' Generosa, inno del campionato di Serie A Tim.

20.44 - SQUADRE IN CAMPO.

20.40 - Tutto pronto al San Paolo. Le squadre sono nel tunnel che porta al terreno di gioco del San Paolo.

20.33 - Ultimi attimi di warm up prima di lasciare il terreno di gioco.

20.30 - Ecco l'uomo più atteso. Non giocherà dal primo minuto, ma gli obiettivi delle telecamere sono tutti per Leonardo Pavoletti.

20.23 - Eccole! Le squadre in campo per il riscaldamento.

20.21 - Ecco i due schieramenti, uno di fronte all'altro. Il 4-3-3 di Sarri vs il 4-3-1-2 di Giampaolo.

20.15 - Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo per svolgere il classico riscaldamento pre match.

20.13 - C'è Quagliarella, così come Torreira e Praet, schierato mezz'ala. In difesa, Regini e il giovane Pereira sono gli esterni.

20.12 - Sorprende Mister Giampolo, che opera alcuni cambi decisivi nello scacchiere tattico della sua Samp: dentro Ricky Alvarez e Schick al posto di Bruno Fernandes e Luis Muriel, i due pilastri dell'attacco che si accomodano in panchina.

SAMPDORIA: (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Alvarez; Quagliarella, Schick.

20.10 - Ed ora passiamo all'undici scelto da Marco Giampaolo per la sua Sampdoria:

20.09 - Strinic, Tonelli e Hysaj completano il reparto; a centrocampo, Jorginho e Allan vincono i duelli con Diawara e Zielinski. In avanti, oltre a Capitan tuttofare Hamsik, il tridente leggero: Mertens, Callejon e Insigne.

20.07 - Ci sono dei cambi rispetto a quelle che erano le attese della vigilia da parte di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, privo di Koulibaly e Ghoulam, con le rispettive Nazionali per disputare la Coppa d'Africa, e Albiol squalificato, recupera l'acciaccato Chiriches al centro della difesa.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Tonelli, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejón, Mertens, Insigne.

20.00 - Sono giunte le formazioni ufficiali di Napoli e Sampdoria; partiamo dall'undici scelto da Maurizio Sarri per il suo Napoli.

19.58 - Ecco altre immagini, direttamente dallo spogliatoio della Sampdoria.

19.57 - Ecco lo spogliatoio della Samp, con in particolare la maglia numero 24 di Bereszynski. Il difensore è appena arrivato in blucerchiato, e c'è attesa per capire se Giampaolo lo schiererà dal primo minuto.

19.56 - Ecco lo spogliatoio degli Azzurri, che scenderanno in campo con la seconda divisa anche questa sera. Forse, dopo i quattro gol di Mertens col Toro, i cinque gol di Cagliari e i tre di Firenze, la maglia bianca è diventata un autentico portafortuna.

19.55 - Prima di passare alla lettura delle formazioni ufficiali, facciamo un rapido giro all'interno dello spogliatoio delle due squadre.

19.54 - L'avversario di giornata però, è di quello da non sottovalutare: la Sampdoria di Marco Giampaolo gioca un calcio propositivo, votato all'attacco e in spazi molto stretti. In più, i suoi calciatori offensivi, Muriel su tutti, sono un vero e proprio spauracchio per la rimaneggiata difesa di Sarri.

19.51 - I Partenopei, che hanno chiuso il loro 2016 con il rigore a tempo scaduto di Manolo Gabbiadini, non possono fallire: in attesa della Juventus, e soprattutto della Roma - avversaria per il secondo posto - i ragazzi di Sarri devono cogliere i tre punti.

19.50 - Nonostante il grande freddo, il vento e il ghiaccio che stanno attraversando Napoli e l'Italia intera, il San Paolo è caldo e ribolle dall'attesa per questo match che inaugura il 2017 degli uomini di Maurizio Sarri.

19.48 - Benvenuti al San Paolo. Questa è Napoli - Sampdoria, anticipo che apre il 2017 della Serie A Tim.

19.45 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta, live ed online di Napoli - Sampdoria, anticipo serale valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Scartati doni, pacchi natalizi, calze e quant'altro, il calcio giocato torna a catalizzare l'attenzione dello stivale, anche in un'Italia stretta nella morsa del gelo. Se a Pescara, il match tra il Delfino e la Fiorentina è a forte rischio causa neve, a Napoli, un gran freddo accompagnerà passo per passo il battesimo degli Azzurri e della Sampdoria nel nuovo anno.

Le feste, in casa Napoli, hanno portato in dono un nuovo Bomber: quel Leonardo Pavoletti a lungo rincorso anche nelle passate finestre di calciomercato. Ora, con Pavogol, Sarri avrà delle alternative in più in fase offensiva, e al tempo stesso, potrà permettere a Milik di recuperare al meglio dal brutto infortunio che lo tiene lontano dai campi da molti mesi.

Pavoletti, arrivato nei giorni scorsi a Castelvolturno, è reduce da un piccolo problema muscolare. Per questo, è probabile che il pubblico del San Paolo debba attendere ancora qualche settimana prima di vederlo in campo. Nonostante la forma non ottimale, Maurizio Sarri, alle prese con diversi problemi di formazione, - soprattutto in difesa - ha ugualmente convocato il Bomber, pronto a sedere in panchina accanto ai suoi nuovi compagni. Come Sarri, anche Giampaolo ha trovato un bel regalo sotto l'albero tinto di blucerchiato. Massimo Ferrero, Presidente della Doria infatti, ha regalato al tecnico abruzzese Bereszynski, interessante esterno di difesa che con tutta probabilità verrà utilizzato dal primo minuto già nella difficilissima trasferta di Napoli.

La Banda Sarri al gran completo. Fonte foto: repubblica.it

C'eravamo lasciati con il piatto chirurgico di Manolo Gabbiadini, freddo e impalpabile sul dischetto del Franchi, quando il cronometro si aggirava nei pressi del 94'. Il pareggio ottenuto in extremis nell'ultimo match dell'anno solare, ha riportato il Napoli di Sarri a tre punti dalla Roma, seconda in classifica a sua volta distanziata di altri 4 punti dalla Juve capolista e con un match in meno. Il recupero del Napoli, già in atto grazie ad un dicembre in grande spolvero, si è concretizzato almeno per quello che è l'obiettivo minimo della stagione: tornare in Champions League. Titolare del terzo posto, e con la sfida al Real Madrid fissata tra 40 giorni, ora, il Napoli deve solo concentrarsi sul campionato, e sugli ostacoli che la separano alla vetta da qui a febbraio.

Il primo, ostico rivale, è la Sampdoria di Marco Giampaolo, di scena al San Paolo con grande voglia di stupire una volta di più. I blucerchiati, hanno chiuso il lo 2016 in leggera flessione: la sconfitta con la Lazio seguita dal ko di Verona e il pareggio con l'Udinese, non hanno permesso alla Doria di vivere un Natale di assoluta tranquillità. Nonostante ciò, Giampaolo può essere più che soddisfatto dell'andamento della stagione blucerchiata, sì alterna, ma allo stesso tempo ricca di gioie e grandi prove. La sensazione, infatti, è che la Samp, non andrà a snaturare la sua indole nemmeno al cospetto del Napoli di Maurizio Sarri: una squadra costruita per andare all'attacco non può che utilizzare l'arma a lei più congeniale. Con questa Samp opposta a questo Napoli, quel che è certo è che ci sarà da divertirsi.

Dries Mertnes, uomo più decisivo a dicembre. Per lui otto reti. Fonte foto: corrieredellosport.it

Siamo solo alla prima uscita ufficiale del 2017, eppure, il Napoli di Maurizio Sarri, è già in difficoltà per quel che riguarda la formazione da mandare in campo con la Sampdoria. I problemi più grossi riguardano il reparto difensivo, dove Albiol deve scontare una squalifica. Koulibaly e Ghoulam invece, sono volati nel continente nero per disputare la Coppa d'Africa con le loro rispettive Nazionali. In più, a questa situazione di emergenza vanno aggiunti i problemi fisici di Chiriches, convocato ma in forte dubbio, e le incertezze palesate dal duo Maksimovic - Tonelli, probabile coppia titolare nel gelo del San Paolo.

A completare il reparto di difesa, ci saranno Reina, inamovibile tra i pali, e Hysaj, lui sì, regolarmente al suo posto. A centrocampo, Zielinski dovrebbe essere il prescelto per giocare con Diawara - che oramai ha scalzato Jorginho nelle gerarchie - e Capitan Hamsik. In avanti, in attesa di Pavoletti al 100%, confermato il tridente leggero che nel mese di dicembre ha esaltato le doti del folletto belga Mertens: ai fianchi dell'ex PSV, spazio a Insigne e Callejon.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Tonelli, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Maurizio Sarri.

“La partita è impegnativa. Secondo me giochiamo contro la più bella realtà organizzativa del calcio italiano e non solo. Il Napoli è una squadra in grado di produrre un gioco offensivo di alto livello. Per noi sarà un bel banco di prova e ci darà la possibilità di capire a che punto siamo". Così, con queste parole ha presentato la sfida del San Paolo Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria pronto a stupire anche sul difficile campo Partenopeo.

Defezioni importanti anche in casa Doria, con Giampaolo costretto a fare a meno di Emiliano Viviano e Jacopo Sala. Nel 4-3-1-2 oramai dogma tra le squadre allenate dall'abruzzese, spazio a Regini, Silvestre, Skriniar e Bereszynski (neo acquisto) nella linea difensiva a difesa di Puggioni. A centrocampo, Barreto e Praet saranno le mezze ali, con il giovane oggetto del desiderio, Lucas Torreira, a fungere da playmaker. In avanti, toccherà alla classe e all'intuito di Bruno Fernandes innescare le due temutissime punte: Muriel e Quagliarella.

SAMPDORIA: (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Quagliarella, Muriel. All. Marco Giampaolo.

Fabio Quagliarella, tra gli ex (più odiati) della sfida. Fonte foto: corrieredellosport.it

Sono 67 i precedenti disputati al San Paolo tra Napoli e Sampdoria. I numeri, parlano inevitabilmente in favore dei Partenopei, in vantaggio con 30 successi rispetto alle 10 affermazioni doriane. 27 invece, sono i pareggi, compreso quello che nella scorsa stagione esaltò le doti di Gonzalo Higuain ed Eder Martins Citadin.

I due, ormai lontani dai cuori delle ex tifoserie, scatenarono tuoni e lampi in un match di fine agosto che si concluse sul 2-2. Avanti di due reti, gli Azzurri non riuscirono a resistere al ritorno della Samp, allora allenata da Zenga. Doppietta, magnifica, di Eder. 2-2 il finale. L'ultimo successo ospite invece, risale addirittura al 1998, quando Laigle suggellò il successo Doriano (0-2) al San Paolo.

Eder Citadin, lo scorso anno protagonista del match con una doppietta. Fonte foto: calciomercato.com

