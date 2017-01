Napoli, Sarri: "Abbiamo reagito con determinazione". Tonelli: "Non molliamo niente"

Napoli, Sarri: "Poco soddisfatto, ma tre punti fondamentali". Tonelli: "Non molliamo niente"

Vince, senza convincere, il Napoli di Maurizio Sarri, che porta a casa in pienissima zona Cesarini la vittoria contro una splendida Sampdoria. Successo non meritato sul piano del gioco, ma fortemente voluto dalla squadra di casa, che sfruttando anche l'ingenuità di Silvestre riesce a ribaltare l'iniziale svantaggio grazie al gol di Tonelli al minuto 95. Soddisfatto per la reazione d'orgoglio, non per quanto visto in termini di gioco, il tecnico dei partenopei, che ai microfoni di Sky Sport ha così analizzato la sfida.

"Era una partita che ci poteva mettere in difficoltà e così è stato. Il numero di palle perse del primo tempo ci ha condizionato: loro ci hanno preso molto alti, in parte favoriti anche dal terreno che non ci ha consentito di essere brillanti. Inoltre negli ultimi dieci giorni abbiamo caricato e non poco, e ci ha tolto brillantezza. Loro sono bravi a coprire il campo e a pressarti alti, con questo terreno il margine d'errore per noi che giochiamo palla a terra era altissimo. Per quello eravamo fuori partita".

Rimonta di voglia e di grinta, che Sarri ha così commentato: "Il carattere? Sono contento di quello che hanno fatto nel secondo tempo. Non potevamo giocare il nostro calcio abituale, ma ci abbiamo messo finalmente cazzimma e determinazione. Siamo riusciti a venire a capo di una partita difficile. La rimonta fa piacere, perché mentalmente la squadra è sempre stata convinta di poter vincere la partita, pur sapendo di non poter esprimere il proprio gioco".

Sulla scelta del 4-2-3-1 a fine gara, inoltre, ha aggiunto: "Abbiamo provato a ribaltare la situazione giocando a calcio, rischiando molto. Avevamo due mezzali di spinta a centrocampo più quattro attaccanti. Va bene il risultato, ci abbiamo provato, ci siamo riusciti".

Infine, una battuta anche sulla scelta di Tonelli al posto di Maksimovic: "Ha fatto dei passi in avanti giganteschi negli ultimi due mesi. L'ho visto bene negli ultimi dieci giorni, già a Firenze meritava di giocare. E' venuto fuori da un brutto infortunio e da una brutta situazione. Stava bene fisicamente, mi fa piacere anche per il gol".

L'uomo del match è, ovviamente, Lorenzo Tonelli, che al termine della sfida ha così commentato quanto accaduto: "Ho superato qualche problema fisico, ma lavorandoci ho avuto la fortuna di farmi trovare pronto al momento giusto. L'abbraccio dei compagni? Il gruppo è fantastico, mi hanno aiutato molto dal primo momento, anche quando le cose non andavano per il meglio con l'infortunio. Il primo tempo? Non abbiamo giocato bene, ma questo Napoli non molla. Abbiamo portato a casa quello che ci meritavamo".