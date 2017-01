Napoli, testa allo Spezia con il turnover nella testa: chance per Maggio, Rog e Giaccherini

Il 2017 del Napoli è iniziato nel verso giusto, con una rimonta clamorosa, coronata al crepuscolo di una partita non esaltante dal punto di vista della qualità del gioco espressa. Nemmeno il tempo di godersi la prima affermazione del nuovo anno che è già tempo di voltare le spalle alla Sampdoria e guardare alla sfida di domani sera contro lo Spezia come un'altra occasione per continuare la striscia positiva di risultati che dura oramai da più di un mese. Coppa Italia che sarà occasione per ruotare gli interpreti e gestire le energie fisiche e mentali in vista della sfida interna contro il Pescara della prossima settimana.

Sarri prepara il match contro i liguri allenati da Di Carlo mettendo in conto ovviamente un minimo di turnover, con parte dei titolari che verranno risparmiati per il match di campionato contro gli abruzzesi. Si parte dalla scelta del portiere dove, verosimilmente, la decisione del tecnico toscano riguarderà Rafael o Sepe al posto di Reina. Tornerà sicuramente Maggio, mentre Strinic sarà obbligato a scendere in campo sulla sinistra. Difficile, infatti, pensare all'utilizzo di Hysaj sull'out mancino. Al centro della difesa problema opposto rispetto alla sfida contro i blucerchiati: quattro, infatti, i centrali a disposizione di Sarri, con Albiol che sarà a disposizione e potrebbe rompere il ghiaccio nel 2017. Qualora non dovesse essere rischiato lo spagnolo, occasione per Maksimovic e Tonelli in coppia; riposa Chiriches.

In mediana spazio a Rog dal primo minuto, con Hamsik che osserverà, finalmente, un turno di riposo. Zielinski dovrebbe essere l'altra mezzala, mentre in cabina di regia Diawara è pronto a scalzare Jorginho dopo aver osservato per novanta minuti la sfida contro i doriani. Infine, in attacco, difficile vedere l'esordio di Pavoletti dal primo minuto: Gabbiadini sarà il centravanti, con Giaccherini che rileverà Callejon sull'out di destra. Insigne o Mertens a sinistra. Tante le alternative, per una sfida che, qualora fosse vinta, regalerebbe ai partenopei un quarto di finale ancora tra le mura amiche contro la vincente della sfida tra Chievo e Fiorentina.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Sepe; Maggio, Maksimovic, Tonelli, Strinic; Zielinski, Diawara, Rog; Giaccherini, Gabbiadini, Insigne. All: Sarri.