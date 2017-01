Napoli - Spezia, i convocati di Sarri: a riposo Chiriches

Giornata di vigilia al centro sportivo di Castel Volturno dove il Napoli si è allenato in vista della sfida di domani sera contro lo Spezia, valevole per l'esordio dei partenopei in Coppa Italia. Nell'allenamento pomeridiano, chiaramente alle dipendenze del tecnico toscano, gli azzurri hanno svolto una partitina a campo ridotto prima di provare schemi e analizzare il lavoro tattico sul campo verso la gara.

Sarri rinuncia a Vlad Chiriches, che dopo aver recuperato d'urgenza per la sfida contro la Sampdoria osserverà un turno di riposo. Tre, quindi, i centrali a disposizione del tecnico, che sceglierà necessariamente tra Albiol, Maksimovic e Tonelli. Anche Mertens, squalificato, non sarà dell'incontro: oltre al trio che dovrebbe partire dall'inizio composto da Giaccherini, Gabbiadini ed Insigne, Callejon e Pavoletti in panchina, con il livornese che potrebbe esordire a gara in corso.

I convocati.

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Maksimovic, Lasicki, Hysaj, Maggio, Strinic, Tonelli, Milanese;

Centrocampisti: Allan, Giaccherini, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Lorenzo Insigne, Gabbiadini, Pavoletti.