Maradona indica la strada al Napoli: "Squadra da Scudetto, deve seguire Sarri"

Dalle polemiche all'idillio. Diego Armando Maradona è personaggio da sempre contraddittorio e particolare, con le sue uscite, anche se non soprattutto quando si parla del suo Napoli. Intervenuto a margine della premiazione dei Fifa Awards, durante la quale ha consegnato il premio di Miglior Allenatore dell'anno a Claudio Ranieri, il Pibe De Oro ha parlato anche della squadra di Sarri. Dopo averlo criticato aspramente ad inizio stagione scorsa, il parere dell'argentino nei confronti del tecnico toscano sembra essere radicalmente cambiato.

"Continuando così, questo Napoli può andare davvero lontano, l’importante che segua il suo commissario tecnico Sarri e i suoi consigli. Così se la giocherà sino alla fine. Si può perdere qualche partita, ma la fiducia no".

Non solo. Maradona spinge il Napoli anche verso altri traguardi. Una crescita costante che, secondo il diez, potrebbe portare i partenopei a festeggiare, un giorno, lo Scudetto. Fondamentale, per Diego, un aspetto che gli azzurri non sempre hanno avuto in questi anni, che ha caratterizzato inoltre l'esordio contro la Sampdoria nella prima al San Paolo dell'anno nuovo.

"Il Napoli è sempre da scudetto. Sono contento che il Napoli continui a vincere. Gioca bene, diverte, ma quello che è più importante è che ha imparato a vincere anche le partite in cui non gioca al massimo. Queste sono cose che contano parecchio".