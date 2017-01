Napoli, ufficializzato l'acquisto di Leandrinho

Giornata di ufficialità nel panorama calcistico italiano. Dopo i "big" atalantini Gagliardini e Caldara, passati dall'Atalanta rispettivamente ad Inter e Juventus, anche il Napoli ufficializza (sebbene già da un paio di mesi l'operazione fosse stata definita) l'arrivo di Leandrinho, al secolo Leandro Henrique do Nascimento.

Ad annunciarlo anche il tweet di Aurelio De Laurentiis sul suo profilo ufficiale: "Benvenuto Leandrinho". Il presidente azzurro continua quindi ad attuare la sua politica di mercato, aperto 365 giorni l'anno e soprattutto aperto ai migliori giovani europei e stranieri.

Leandrinho, per il momento, sarà aggregato alla primavera, ma tutti i tifosi sperano che i lampi di classe intravisti nelle sue apparizioni con la maglia del Ponte Preta e, soprattutto, con la maglia della nazionale brasiliana under 17 (con la quale ha giocato 13 partite segnando 10 gol, vincendo anche il campionato sudamericano Under 17 nel 2015, in Paraguay), si trasformino presto in una solida realtà.

Sul calciatore era forte l'interesse di molte società blasonate, soprattutto inglesi, Manchester City su tutte. L'ha spuntata però il Napoli, con Cristiano Giuntoli lesto a bruciare la concorrenza. Un nuovo gioiellino a Napoli, dunque, per una squadra sempre più giovane ed affamata, desiderosa di prendersi la scena il prima possibile.