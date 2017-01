Napoli - Pescara in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (15.00)

Aggiorna il contenuto

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Napoli-Pescara, incontro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Al San Paolo di scena la sfida tra i partenopei terzi della classe e gli abruzzesi ultimi, ancora a caccia del primo successo stagionale. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Dopo le vittorie contro Sampdoria, in rimonta, e Spezia in Coppa Italia, gli azzurri vanno a caccia del tris tra le mura amiche per inaugurare al meglio il nuovo anno e presentarsi con maggiore fiducia allo scontro diretto Champions di San Siro contro il Milan. Napoli che non perde dalla sfida dello Juventus Stadium: dodici gare che hanno consentito agli azzurri di accorciare in classifica da Juve e Roma e rilanciarsi in Champions League, dove a Lisbona è arrivato il passaggio del turno come prima del raggruppamento.

Dalle stelle, alle stalle, verrebbe da dire. Perché il Pescara di Massimo Oddo, fermato dalla neve domenica scorsa prima di scendere in campo contro la Fiorentina, deve ancora conoscere il sapore della vittoria, sul campo, in Serie A. L'ultimo posto in classifica, e le innumerevoli delusioni, hanno tolto certezze e fiducia alla truppa abruzzese, che prova con il mercato di riparazione a porre una pezza ad una situazione che sembra sempre più nera.

L'andata - Eppure, l'esordio assoluto per la truppa di Oddo, proprio contro il Napoli, lasciava presagire ad un campionato di tutt'altro rango. Lla squadra abruzzese che imbrigliò il Napoli nei primi 45 minuti all'Adriatico, crollò nella ripresa sotto i colpi di Dries Mertens, autore di una doppietta che permise ai partenopei di evitare la prima sconfitta stagionale e portare a casa un punto prezioso, di rimonta. Di contro, un punto che diede morale alla truppa di casa, che tuttavia non è riuscita a confermarsi nelle successive gare, spegnendosi partita dopo partita.

Le ultime dai campi - In casa Napoli situazione piuttosto positiva, che vede Sarri dover rinunciare soltanto a Chiriches. Al centro della difesa, quindi, verrà confermato Tonelli, con Albiol al suo fianco. Hysaj e Strinic gli esterni difensivi, mentre a centrocampo risiedono i maggiori dubbi per Sarri: Zielinski o Allan nel ruolo di mezzala destra, mentre Jorginho sembra favorito su Diawara davanti alla difesa, presumendo che gli azzurri saranno chiamati a fare gara di offesa, con Hamsik sulla sinistra. Nessun dubbio in attacco, dove Pavoletti va in panchina e potrebbe essere a disposizione per una mezz'oretta.

La conferenza stampa di Sarri.

Decisamente diverso l'animo di Massimo Oddo, che deve far fronte alle assenze di Bovo, Gyomber, Zampano, Manaj, Bahebeck e Pepe, ai quali si sono aggiunti nelle ultime ore anche Campagnaro e Vitturini. Ospiti che dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 molto ermetico, con Gilardino a fare da riferimento offensivo e Caprari alle sue spalle. Verre e Benali sulle corsie laterali, mentre Memushaj e Bruno saranno gli alfieri di Cristante, che agirà davanti alla difesa composta da Crescenzi, Stendardo e Coda.

Le probabili formazioni - Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri



Pescara (3-5-2): Bizzarri; Crescenzi, Stendardo, Coda; Benali, Memushaj, Cristante, Bruno, Verre; Caprari, Gilardino. All. Oddo