Napoli - Fiorentina in diretta, quarti di finale Tim Cup 2016/17 LIVE (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Napoli - Fiorentina, atteso quarto di finale valido per l'accesso diretto alle semifinali della Tim Cup 2016/17.

Da quel match disputato in un Franchi addobbato da decori e atmosfera natalizia, è passato un mese appena. 32 giorni dopo, nel gelo di un San Paolo che già si prepara ad accogliere il Real Madrid - eppure manca ancora tanto - Azzurri e Viola scendono in campo per un posto nelle semifinali della Coppa Nazionale, la Tim Cup 2016/17. Da quel 3-3 di campionato, tanto spettacolare quanto imprevedibile, Sarri e Sousa hanno trovato slancio per la rincorsa del nuovo anno. Già, perché nel 2017 Napoli e Fiorentina sembrano macchine perfette. Gli Azzurri, considerando anche l'impegno con lo Spezia, non conoscono risultato diverso dalla vittoria. Stesso discorso vale anche per la Fiorentina, in grado appena dieci giorni fa, di piegare anche la corazzata bianconera.

Il penalty a tempo scaduto di Manolo Gabbiadini ha permesso al Napoli di raggiungere i Viola sul 3-3 in campionato. Fonte foto: LaPresse.it

Il successo di San Siro, pesantissimo per quella che si sta rivelando la serrata lotta alla Champions League, ha rivelato un Napoli a due facce. Nella prima mezz'ora, la banda di Sarri ha deliziato la platea grazie a giocate di alta scuola, sincronismi perfetti ed efficacia sotto porta. Poi, subita la rete dell'orgoglioso Milan, - in tale circostanza va sottolineata l'ennesima disattenzione di Jorginho - Sarri ha iniziato a borbottare, evidentemente scontento. Nella ripresa, il Napoli ha adottato un atteggiamento prettamente difensivista, cercando di tenere il baricentro il più basso possibile per togliere profondità a Bacca e ai suoi partner d'attacco. La strategia 'Sarriana', che per certi versi si tradisce, si è rivelata efficace, ma al tempo stesso ha portato il Napoli a vivere minuti di inusuale apnea.

Nel match disputato con la Fiorentina invece, le squadre battagliarono a viso aperto, rivelando limiti difensivi non indifferenti. In quel caso, il Napoli non accennò a diminuire la propria intensità, offrendo per tutto l'arco dei 90 minuti un calcio divertente, propositivo ed efficace. L'assenza di Koulibaly, impegnato in Coppa d'Africa, ha aperto una voragine che in qualche misura sta cercando di colmare il grand Albiol visto a Milano. A centrocampo invece, Jorginho sembra ancora in ritardo, anche se nelle ultime sfide precedenti a sabato - Sampdoria, ma soprattutto Pescara - era parso in crescita. Davanti invece, in attesa di Leonardo Pavoletti e Milik, il tridente tascabile continua a fare danni. Proprio sui tre folletti ammazza Diavolo, Sarri è pronto a costruire un altro grande successo: accedere alle semifinali di Tim Cup per restare in vita su tutti e tre i fronti stagionali.

La gioia della squadra gigliata dopo il gol di Zarate che aveva momentaneamente portato in vantaggio la Viola. Fonte foto: it.eurosport.com

A Firenze invece, le vacanze allungate dalla nevicata che ha causato il rinvio con il Pescara, hanno permesso a Paulo Sousa di affinare quei meccanismi inspiegabilmente perduti ad inizio stagione. Con la mini rivoluzione interna portata dal tecnico Viola, i Gigliati hanno ripreso a correre: tre successi in altrettanti match nel 2017. Due affermazioni contro il Chievo - di cui una in Tim Cup - e la grande impresa con la Juventus. Per battere la Juventus, Sousa è tornato al passato, andando a riproporre la vecchia difesa a tre per giocare a specchio con i Campioni d'Italia. Nulla di male, certo, soprattutto se alla fine il tabellone luminoso del Franchi era fermo sul 2-1. In effetti, così giocando, Bernardeschi decisivo nella risalita dei Viola, non ha avuto modo di rendere al massimo, lasciando la scena al più giovane compagno Chiesa.

Non c'è dubbio che questo ragazzo stia stupendo giorno dopo giorno, sempre di più. L'intuizione di Paulo Sousa, sino ad ora sta ripagando alla grande la Fiorentina: con Chiesa, giocatore eclettico e di corsa, in grado di giocare sia in fascia sia in un ipotetico albero di natale, la pericolosità offensiva - tallone d'Achille della Viola ad inizio anno - è aumentata a dismisura. In coppia con l'altro Federico, Bernardeschi, e Nikola Kalinic, che ha giurato amore alla Fiesole, la Viola arriva al San Paolo con grande convinzione nei propri mezzi. In più, il match terminato 3-3 proprio con il Napoli, ha certificato che la Fiorentina può far male agli Azzurri, alle volte discontinui nel loro fraseggio all'interno di una singola partita.

La disperazione di Tomovic dopo il fallo da rigore che è costato il successo alla Viola, con il Napoli. Fonte foto: LaPresse.it

Mentre Milik lavora notte e giorno per essere pronto nel giorno più atteso dell'anno, - quello della sfida al Real - Sarri ancora squalificato per gli insulti a Roberto Mancini datata 12 mesi fa, sembra orientato ad operare un turnover quasi invisibile per la sfida che assegna un posto tra le Fab 4. In porta, potrebbe esserci Rafael al posto dell'onnipresente Reina, mentre la linea a quattro di difesa - priva di Ghoulam e Koulibaly - dovrebbe vedere l'inserimento di Maggio e Maksimovic. A centrocampo, con Hamsik, spazio a Diawara e Zielinki, mentre in avanti sarà ancora panchina per Pavoletti e Gabbiadini. Sarri infatti, preferisce affidarsi ancora una volta al tridente magico che tanto bene sta facendo in questo periodo: Insigne - Mertens - Callejon.

NAPOLI: (4-3-3): Rafael; Maggio, Albiol, Maksimovic, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. M. Sarri.

Qualche problema difensivo lo ha ancora la Fiorentina di Paulo Sousa, costretta a rinunciare a Capitan Gonzalo Rodriguez, uscito acciaccato dal match di sabato con il Chievo. Sousa, dopo il passaggio al 3-5-1-1 con la Juventus, potrebbe riproporre il 3-4-2-1 con l'esperimento - perfettamente riuscito - Sanchez al centro della difesa. A centrocampo, Vecino e Badelj saranno i due interni, con Maxi Oliveira e Chiesa ad agire sulle due corsie esterne. A Borja Valero e Bernardeschi il compito di innescare Nikola Kalinic, al rientro dopo la squalifica con il Chievo e dunque attesa più che mai, visto e considerato anche il suo rifiuto alla Cina.

FIORENTINA: (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Maxi Olivera, Vecino, Badelj, Chiesa; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. All. P. Sousa.

Dries Mertens viene bloccato dall'uscita di Ciprian Tatarusanu durante il match di campionato terminato 3-3. Fonte foto: LaPresse.it

L'ultima volta che la Fiorentina arrivò a sotto il Vesuvio per far visita al Napoli, la 9 Azzurra era ancora di proprietà Gonzalo Higuain. Il Pipita decise l'ultimo scontro diretto disputato al San Paolo (2-1) nel 2015, con gli altri gol siglati da Kalinic e Insigne. Ora però, il fantasma del Pipita è solo un lontano ricordo. Un lontano ricordo è anche l'ultima affermazione della Viola sul campo del Napoli (in Coppa Italia). Bisogna scendere fino al 1988 per vedere i Gigliati trionfare anche se solo parzialmente, dato che all'epoca, quell'ottavo di finale prevedeva anche una gara di ritorno. Il Napoli, dopo aver perso 2-3 al San Paolo, ribaltò tutto con il 3-1 del Franchi. L'ultimo faccia a faccia nella Coppa Nazionale invece, risale a quella tragica serata romana. La finale della Tim Cup 2014, si macchiò degli scontri tra tifosi di Napoli e Roma. In quegli scontri, avvenuti all'esterno dell'Olimpico a poche ore dalla finale tra Napoli e Fiorentina, il tifoso Azzurro Ciro Esposito perse la vita. Il match, che nonostante tensioni, lacrime e paure si disputò ugualmente, vide il successo del Napoli. Un netto 3-1 che permise agli Azzurri di dedicare la Tim Cup al tifoso scomparso.