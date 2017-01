Coppa Italia 2016/17 - Riflettori puntati sul San Paolo: le formazioni di Napoli-Fiorentina

Luci accese al San Paolo di Napoli per l'arrivo della Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. Nel catino di Fuorigrotta, all'ombra del Vesuvio, va in scena il primo dei quattro atti che decreteranno le quattro semifinaliste della competizione ad eliminazione nazionale, con la viola di Paulo Sousa che sfida gli azzurri di casa di Maurizio Sarri. Dopo il 3-3 del Franchi, in campionato, gol ed emozioni sono attese anche questa sera in Campania, con i due allenatori che hanno da qualche minuto diramato le scelte ufficiali in vista dell'inizio della gara, previsto tra poco meno di un'ora.

Maurizio Sarri sorprende tutti e schiera dal primo minuto Leonardo Pavoletti come centravanti di ruolo al posto di Dries Mertens. Ai suoi lati Insigne e Callejon, confermato il terzetto di mediana composto da Zielinski, Diawara ed Hamsik, così come Reina tra i pali e Maksimovic accanto ad Albiol in luogo di Tonelli.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Insigne. All: Sarri.

Risponde Sousa con l'oramai solita difesa a tre composta da Astori al centro, Sanchez e Tomovic ai lati. Chiesa con Olivera sulle corsie laterali, Badelj e Vecino la diga centrale che verrà coadiuvata da Cristoforo tra le linee. Bernardeschi a ridosso di Kalinic di punta.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Astori, Sanchez; Chiesa, Badelj, Vecino, Olivera; Cristoforo, Bernardeschi; Kalinic. All: Sousa.