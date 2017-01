Napoli - Palermo in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Google Plus

NOTE: 22esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017: in campo al San Paolo ci sono Napoli e Palermo. Si comincia alle 20:45.

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i seguaci di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Palermo, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - sarà fischiato dall'arbitro Celi.

Napoli Palermo diretta live

QUI NAPOLI

Per capire come stiano andando bene i partenopei, basta prendere una partita qualsiasi degli azzurri a gennaio. Qualche esempio: Coppa Italia, quarti di finale, contro la Fiorentina, vittoria 1-0. Ancora: San Siro contro il Milan, 1-2 per gli ospiti. Il fulcro del discorso è che i napoletani hanno solamente vinto finora nel 2017.

Per concludere un gennaio perfetto servono 3 punti - perlomeno sulla carta - assolutamente fattibili. Il rendimento al San Paolo per i padroni di casa è assolutamente formidabile: ecco perchè non sono ammessi errori stasera, per continuare l'inseguimento al primo posto, aspettando di conoscere i risultati dalle altre pretendenti.

Callejon festeggia la sua marcatura decisiva contro la Fiorentina. | quotidiano.net

Napoli Palermo diretta

Tonelli e Strinic, causa problemi fisici, non sono ancora a disposizione. Buone notizie però per quello che riguarda la condizione di Chiriches, convocato. Ghoulam è tornato dalla Coppa d'Africa ed è pronto ad essere schierato, mentre Koulibaly è stato eliminato col suo Senegal soltanto ieri sera e, pertanto, non ci sarà oggi.

Sarri dovrebbe perciò continuare col 4-3-3. In porta spazio a Pepe Reina, difeso da Hysaj e Ghoulam larghi e Maksimovic e Albiol centrali. In mediana c'è Jorginho, supportato da Allan (in settimana ai microfoni) e Hamsik. Il tridente offensivo è composto da Callejon, Mertens e Insigne.

Il 4-3-3 di Sarri. | VAVEL.com via footballuser.com

Diretta live Napoli Palermo

QUI PALERMO

Situazione radicalmente opposta rispetto agli avversari che, dopo le sconfitte in serie contro Sassuolo prima e Inter poi hanno cambiato nuovamente la guida tecnica. La squadra, con 10 punti totalizzati e distante 11 lunghezze dal quart'ultimo posto, non riesce a trovare continuità.

E dunque dopo le dimissioni di Corini il neo-allenatore è diventato Diego Lopez, ex capitano e tecnico del Cagliari: tuttavia il tempo per lavorare ad una trasferta così proibitiva è stato davvero ristretto e, visto il gap tecnico già evidente, le possibilità di fare punti sono bassissime.

Quaison esulta per una delle sue reti stagionali. | asromarumors.com

Diretta Napoli Palermo

Indisponibili da tempo immemore Rajkovic e Sallai, mentre Gazzi, espulso nel finale dell'ultima gara giocata in campionato, è squalificato. Il mercato non ha aiutato i siciliani che dopo Hiljemark si preparano a salutare anche Quaison, che ha richieste importanti sia all'estero che in Italia...

Anche se con le valigie in mano, il talento svedese nel 4-3-3 di Lopez figurerà come esterno al fianco di Trajkovski e Nestorovski. Andando a ritroso troviamo a centrocampo Chochev, Jajalo e Bruno Henrique. Rispoli e Pezzella larghi nella linea difensiva, con Gonzalez e Goldaniga centrali. Posavec in porta.

La risposta di Lopez, speculare come modulo. | VAVEL.com via footballuser.com

Palermo Napoli live

ALL'ANDATA

In terra siciliana 3 allenatori fa passò agilmente il Napoli con le reti di Hamsik e Callejon (x2). Adesso lo spagnolo autore di una doppietta all'andata è l'uomo più in forma della squadra che però sta avendo nel suo complesso un rendimento formidabile. Per sapere se si confermeranno, si comincia alle 20:45.

Callejon ringrazia l'assistman Insigne dopo una delle sue due reti segnate all'andata. | corrieredellosport.it

Palermo Napoli diretta