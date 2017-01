Napoli - Gabbiadini ai titoli di coda: il Southampton è sempre più vicino

Napoli - Gabbiadini ai titoli di coda: il Southampton è più vicino

Manolo Gabbiadini è, quasi, un nuovo giocatore del Southampton. La certezza, così come l'ufficialità della cessione dell'attaccante bergamasco del Napoli alla squadra inglese, non c'è ancora, ma tutto lascia presagire una imminente chiusura dell'affare: la squadra di Puel ha riformulato l'offerta al club partenopeo in mattinata, implementando la parte fissa (da 16 a quasi 18 milioni di euro) e lasciando invariati i bonus che, secondo quanto riportato da Sky Sport, arrotonderebbero l'importo attorno ai venti milioni di euro.

Ok, il prezzo stavolta è quello giusto. Aurelio De Laurentiis sembra essersi convinto della bontà dell'operazione, a fronte anche di una plusvalenza non indifferente che metterà a bilancio con la cessione dell'ex Sampdoria. Inoltre, agli azzurri spetterebbe anche il 10% di una futura cessione, un ulteriore incentivo ad accettare la partenza dell'attaccante che in maglia Napoli ha realizzato venticinque gol in settantanove presenze complessive, tra campionato e coppe.

Tra Gabbiadini ed il Southampton pochissimi dettagli, che verranno presumibilmente limati nelle ore immediatamente antecedenti alla partita di campionato che la squadra di Sarri giocherà contro il Palermo questa sera. Al termine della stessa, Gabbiadini potrebbe già prendere il volo con destinazione Inghilterra, nella quale domani inizierà la sua nuova avventura al St. Mary's Stadium. Non è escluso infatti che il bergamasco farà le visite mediche già in mattinata, per iniziare a prendere confidenza con l'ambiente dei Saints.