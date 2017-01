Serie A - Il San Paolo spinge il Napoli contro il Palermo: le formazioni ufficiali

Tutto pronto al San Paolo di Napoli per l'inizio del posticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A, con i partenopei guidati da Maurizio Sarri che sfidano il Palermo andando a caccia della Roma di Luciano Spalletti, fermata quest'oggi a Marassi dalla Sampdoria. Imperativo vincere, quindi, per gli azzurri, che ospitano i siciliani penultimi della classe, che vivono una situazione di classifica, ma non solo, disperata, con il cambio di panchina, l'ennesimo, sulle spalle. Ad un'ora dall'inizio della sfida, i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Non c'è Pavoletti dal primo minuto per gli azzurri, che si affidano al tridente oramai consolidato formato da Insigne, Mertens e Callejon. Hamsik alle loro spalle, con Allan a dare manforte a Jorginho in mediana. Torna invece Ghoulam a sinistra, con Hysaj a destra e Maksimovic accanto ad Albiol. In porta ovviamente Reina.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All: Sarri.

Confermate invece le scelte della vigilia per il primo Palermo di Diego Lopez, che schiera la difesa a quattro con Rispoli e Pezzella sugli esterni, ai lati di Goldaniga e Gonzalez. In mediana Henrique a dettare i tempi, con Jajalo e Chochev ai lati. La velocità di Quaison e l'estro di Trajkovski al servizio di Nestorovski, unica punta davanti.

Palermo (4-3-2-1): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Pezzella; Jajalo, Chochev, Henrique; Trajkovski, Quaison; Nestorovski.