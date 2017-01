Napoli, Gabbiadini in pressing su De Laurentiis: il Southampton, sullo sfondo, aspetta

Ore frenetiche, come spesso accade, le ultime di mercato. Al centro dell'attenzione, tra le tante trattative, c'è anche Manolo Gabbiadini, finito in un intrigo che, soltanto nelle prossime ore, forse minuti, potrebbe trovare risoluzione. La strada, quella del Southampton e della Premier League, sembra oramai segnata, con gli inglesi di Puel che hanno presentato sul tavolo di De Laurentiis una lauta, e più che congrua, offerta: 16 milioni la base, più altri quattro di bonus da aggiungere in caso di un determinato tetto di realizzazioni; prendere o lasciare.

Alla fine, come sembra trapelare dagli studi della Filmauro, dove il patron del Napoli si è riunito con l'agente del calciatore, Silvio Pagliari, dovrebbe prevalere il buonsenso, con il numero uno partenopeo che accetterà l'offerta liberando l'attaccante che, nelle ultime gare, è rimasto seduto in panchina a guardare i compagni di squadra, ai margini del progetto tecnico di Sarri e, in parte, preservato da infortuni. Il nativo di Calcinate freme, provando a spingere con il suo agente per mettere ulteriore pressione sulle spalle di De Laurentiis: la sua volontà, è oramai nota, così come sembra orientata verso la cessione anche quella della società, impossibilitata a trattenerlo ancora per molto all'ombra del Vesuvio, rischiando di perderlo tra qualche mese ancor più deprezzato.

Insomma, la tavola sembra apparecchiata. Gabbiadini, nel frattempo, si gode il sole mattutino di Napoli passeggiando con la famiglia a via Caracciolo. Un saluto ai tifosi, forse l'ultimo, in attesa della decisione di De Laurentiis sul suo futuro: il Southampton e Puel lo aspettano. Manolo è pronto a salire sul primo volo, con destinazione Inghilterra.