Napoli, Gabbiadini è un nuovo giocatore del Southampton

Manolo Gabbiadini è un nuovo giocatore del Southampton. Il patron De Laurentiis ha accettato in questi minuti l'ultima offerta fatta dalla squadra di Claude Puel per l'attaccante bergamasco, di fatto liberandolo dopo l'ultimo rilancio degli inglesi: il Napoli intascherà 17 milioni, più tre milioni di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi fissati in termini di gol personali dell'attaccante di Calcinate.

Può così iniziare l'avventura dell'ex Bologna e Sampdoria in Premier League. Dopo un lungo tira e molla, si è sbloccata infatti nelle ultime ore la trattativa che ieri sera sembrava potersi arenare. In mattinata ulteriori contatti, con l'agente del calciatore che ha pressato il numero uno azzurro affinché si riuscisse a trovare una soluzione giusta ed adatta a tutte le parti, forte della volontà del bergamasco di volare in Premier per affrontare questa nuova avventura.

L'ultima offerta è stata quella giusta, con il Southampton che ha avuto il merito di non mollare la presa su Gabbiadini fino all'ultimo momento disponibile. L'attaccante volerà in queste ore oltre il canale della Manica, al St. Mary's Stadium, per effettuare domani in mattinata le visite mediche di rito, prima di presentarsi agli ordini di Puel per il primo assaggio di Inghilterra.