Napoli, Giaccherini non si muove

Giaccherini con la maglia del Napoli

Ultime ore di mercato anche in casa Napoli. Dopo le cessioni di Gabbiandi (accasatosi al Southampton) e di El Kaddouri (ceduto a titolo definitivo all'Empoli), la squadra partenopea sembra essere alle prese con la grana Giaccherini. L'esterno ex Juve, non sta gradendo il poco minutaggio offerto dal tecnico Sarri, e sembra stia spingendo, insieme al suo entourage, per una cessione. Tante le squadre che si sono fatte avanti negli ultimi giorni, su tutte Milan e Roma, ma la risposta del Napoli e di De Laurentiis è stata sempre la stessa, un no deciso. E sembra proprio che nelle ultime ore l'entourage di Giaccherini si sia proposto ad Adriano Galliani, facendo anche infuriare il presidente azzurro, che ha risposto nuovamente picche.

Seppur normale che il giocatore in questione cerchi maggior spazio, resta difficile pensare possa riuscire a scalzare uno tra Callejon, Mertens ed Insigne. Come sempre il ruolo di comprimario viene difficilmente accettato dai giocatori, ma in questo caso sembrano davvero non esserci interrogativi da porre al tecnico Sarri, soprattutto guardando lo stato di forma degli attaccanti titolari.

Vedremo nelle ultime ore di mercato come si evolverà la situazione, ma possiamo quasi mettere una mano sul fuoco: Giaccherini terminerà la stagione con la maglia del Napoli.