Napoli al lavoro, doppia seduta in vista della trasferta di Bologna: torna Koulibaly

Dopo un giorno di riposo, lunedì, utile a staccare la spina e sbollire la rabbia per il beffardo pareggio di domenica sera contro il Palermo e dopo la ripresa di ieri, il Napoli è tornato quest'oggi a svolgere una doppia seduta di allenamenti al centro sportivo di CastelVolturno. Gli azzurri continuano a preparare la sfida che li vedrà impegnati sabato sera al Dall'Ara di Bologna, anticipo della ventitreesima giornata. Gara tutt'altro che facile da approcciare, con il pensiero rivolto alla sconfitta, da non bissare assolutamente, della passata stagione.

Doppio allenamento che, al mattino, ha visto la squadra svolgere un lavoro di forza dal punto di vista atletico, prima dell'intervento di Sarri che ha preso da parte la retroguardia per mettere ulteriormente a punto dettagli tattici e tecnici maggiormente specifici in vista del match. Si è visto anche Alessio Zerbin, nuovo acquisto del Napoli, che ha svolto i primi test fisici con i preparatori, prima di unirsi al resto della squadra.

Le immagini della partita di calcetto - Foto Twitter Napoli

Nel pomeriggio, invece, sfida a squadre a calcetto, con esercitazioni che successivamente hanno interessato il centrocampo e l'attacco, con il tecnico toscano che, così come svolto in mattinata, ha rifinito dal punto di vista tattico il lavoro con il resto dei componenti della squadra. Si è rivisto Kalidou Koulibaly, abile ed arruolabile per la trasferta in terra emiliana, mentre ha svolto ancora lavoro differenziato Lorenzo Tonelli.