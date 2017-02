Napoli: Pavoletti verrà inserito nella lista UEFA

Photo by "Io gioco pulito"

Il Napoli scalda i motori in vista del prestigioso match di Champions League contro il Real Madrid. Maurizio Sarri e il suo staff stanno sciogliendo gli ultimi dubbi per quanto riguarda la lista UEFA da presentare. Quasi sicuramente ci sarà spazio per Leonardo Pavoletti, un innesto importante che può far sempre comodo nonostante l'elevata competitività dell'attacco partenopeo. Resterà da valutare la convocazione del giovane Leandrinho, mentre Giaccherini dovrebbe essere inserito nonostante il suo scarso minutaggio. Buona parte della lista è stata già compilata, ma l'ufficialità non è ancora arrivata. Di seguito ecco la possibile lista UEFA, i 23 pronti a giocarsi la fase ad eliminazione diretta:

PORTIERI: Reina, Sepe, Rafael

DIFENSORI: Hysaj, Strinic, Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam, Albiol

CENTROCAMPISTI: Giaccherini, Allan, Jorginho, Hamsik, Zielinski, Rog, Diawara

ATTACCANTI: Callejon, Pavoletti, Milik, Insigne, Mertens

Tra i prescelti di Sarri spicca anche il giovane Alessio Zerbin, ala sinistra classe '99 arrivato dal Gozzano, squadra del girone A della Serie D nella quale ha messo a segno cinque reti in stagione.