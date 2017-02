Bologna - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutto il popolo di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bologna-Napoli, anticipo valido per il 24esimo turno della Serie A 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Massa allo stadio "Dall'Ara".

QUI BOLOGNA

Il pari nel derby rossoblù col Cagliari ha dato un po' di continuità alla squadra di Donadoni, che aveva battuto il Torino per 2-0 nella giornata precedente. L'obiettivo di oggi è di, perciò, continuare la serie da imbattuta, che va avanti da quasi un mese, con uno score di 2 vittorie e un pari.

Gli obiettivi iniziali di inizio stagione, per gli emiliani, erano certamente più ambiziosi dell'attuale "semplice" salvezza tranquilla che ad oggi è assolutamente raggiungibile, con anche l'innesto di Valencia. Magari Europa League no, ma un posto nella parte sinistra della classifica sì, attualmente non raggiunto.

L'esultanza di Dzemaili, dopo il gol al Torino - Foto Tuttosport.

La lista indisponibili, in questo senso, non ha certamente aiutato. Verdi è stato out, ad esempio, per mesi; oggi è però recuperato. Squalificati per il match odierno Krafth e Viviani; lungodegente Helander, mentre Taider è rientrato dalla Coppa d'Africa.

Donadoni dovrebbe perciò partire da Verdi insieme a Destro e Krejci in avanti nel suo 4-3-3. Il bomber Dzemaili insieme a Pulgar e Nagy in mezzo al campo. La difesa dovrebbe invece prevedere, dinanzi al portiere Mirante, il quartetto formato da Torosidis, Gastaldello, Maietta e Masina.

QUI NAPOLI

Lo stop interno col Palermo, fra sfortuna e soliti errori, ha un po' destabilizzato gli azzurri che venivano da un grande momento (cronologicamente, dal passaggio del turno in Coppa Italia contro la Fiorentina). Inutile perciò sottolineare l'importanza di questo match.

Vietato fallire il diktat per la prossima gara; ad ogni costo, la rincorsa alla Champions League diretta e magari alla vetta (distante 9 punti) non può essere interrotta nuovamente contro due "piccole" che però si sa, sono quasi sempre i peggiori avversari per le squadre che le sottovalutano.

Esulta, il Napoli, dopo l'1-0 dell'andata - Foto SuperScommesse

Più che fermarci per analizzare gli indisponibili (Tonelli, infortunato, unico della lista), meglio guardare ai recuperi: tornano convocati, infatti, l'imprescindibile Koulibaly, da poco eliminato dalla Coppa d'Africa col suo Senegal, e Milik, fermo dalla sosta nazionali di ottobre per una rottura del crociato.

Sarri dovrebbe puntare sull'africano da poco rientrato sin da subito nel suo 4-3-3, con Reina in porta e Hysaj, Albiol e Ghoulam al suo fianco. Il grande ex Diawara dovrebbe essere riproposto insieme a Zielinski ed Hamsik dovrebbe gestire il centrocampo. Davanti, si continua col trio leggero Callejon-Mertens-Insigne.

Dries Mertens, sarà ancora al centro dell'attacco stasera - Foto Calciomercato

ALL'ANDATA

Poche storie: il Napoli al San Paolo vince quasi sempre, e all'andata il Bologna non riuscì a fare eccezione perdendo per 3-1. Il precedente più immediato al Dall'Ara, della scorsa stagione, è tuttavia nero per gli azzurri: i padroni di casa vinsero infatti per 3-2, dominando principalmente nel primo tempo.