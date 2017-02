Napoli - Genoa diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Si gioca al San Paolo, impianto da 60.240 posti a sedere situato a Napoli.

Juric opta per il 3-4-3. Tra i pali Lamanna, trittico difensivo formato da Munoz, Burdisso e Gentiletti. Hijemark e Veloso frangiflutti di centrocampo, Lazovic e Laxalt. In attacco, Pandev e Palladino a supporto di Simeone

Il Genoa in allenamento - Fonte: genoacfc.com

"Il Genoa non sa più vincere"; sarebbe questo lo slogan da affiggere negli spogliatoi di Marassi. Juric ed i suoi ragazzi hanno lo score di 6 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 9 giornate di campionato. L'ultima vittoria - tra l'altro a 5 stelle - risale al 27 novembre. Nella tana del grifone, gli uomini di Massimiliano Allegri cadono sotto i colpi di un Genoa spumeggiante. Poi il volo, il vortice che segna una crisi evidente. Sedicesimo posto e 25 punti, serve la risalita. La squadra durante il mercato di Gennaio è stata puntellata, con gli arrivi di Palladino ed Hijemark a discapito di Rincon e Pavoletti. Arriva il Napoli, voglia di stupire.

Juric in conferenza stampa

Sarri conferma il 4-3-3. In porta Reina, difesa composta - destra verso sinistra - da Maggio, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Diawara diga di centrocampo, Zielinski ed Hamsik mezz'ali. Davanti Giaccherini ed Insigne a supporto di Mertens

Hamsik e Metens in allenamento - Fonte: sscnapoli.com

Il Napoli incanta; bello ed impossibile. Almeno questa è stata la sensazione espressa al Dall'Ara, dove gli uomini di Sarri hanno asfaltato il Bologna concludendo il match con un sonoro 1-7. In evidenza un Zielinski capace di bilanciare forza e precisione, mattatore dell'ultimo passaggio ed uomo a tutto campo. Menzioni ovvie per i due protagonisti della serata: Hamsik e Mertens. Marekiaro ha spadroneggiato sulla trequarti, Dries è stato il folletto che aspirava avversari in area di rigore, Risultato? Tre gol per il primo, altrettanti - con un assist in più - per il secondo. La nota positiva è rappresentata da Callejon, stranamente nervoso e lunatico. Lo stacanovista azzurro non ci sarà. C'è bisogno di distanziare l'Inter e prendere la Roma, solo vittoria. Anche perché l'ultima sconfitta risale al 29 ottobre, 2-1 allo Stadium.

Le parole di Sarri

Izzo e Mertens in azione in Genoa - Napoli 0-0 - Fonte: sportal.it

Sarà la 91° sfida tra le due compagini. Il Napoli conta 32 vittoria, 25 ne annovera il Genoa mentre sono sempre 32 i pareggi. L'ultimo head to head risale al settembre dello scorso anno. I partenopei ed il grifoni nonsi fecero male, fini 0-0 in una partita folta di emozioni.

L'arbitro, Piero Giacomelli - Fonte: sempreinter.com

Arbitra Piero Giacomelli coadiuvato da Passeri e Longo, quarto uomo Pegorin. Addizionali di porta i signori Irrati e La Penna

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Napoli - Genoa, ventiquattresima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia