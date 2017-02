Serie A - Le formazioni ufficiali di Napoli-Genoa: Sarri sceglie Zielinski e Giaccherini

Una foto da uno dei precedenti, terminato 0-0. | ansa.it

Snodo importante per il Napoli di Sarri, al San Paolo, per l'anticipo della 24esima giornata. In questa serata di inizio febbraio arriva il Genoa, gemellato ma sempre ostico da affrontare, per i partenopei: una gara maschia, fra due squadre che in questa Serie A hanno proposto sempre un'idea di calcio intenso e - a tratti - spettacolare.

I padroni di casa vengono dallo spettacolare 1-7 a Bologna, e si affideranno nuovamente ai trascinatori Mertens ed Hamsik per ottenere i 3 punti senza spendere troppe energie in vista della gara di Champions League contro il Real, che si giocherà martedì. Gli ospiti, invece, hanno ottenuto solamente 2 punti nelle ultime 8: la straripante squadra che riuscì anche a far male alla Juventus sembra soltanto un ricordo dopo un mercato di gennaio rivedibile, con la dirigenza che sembra - con la complicità di alcuni infortuni - aver smontato un 11 sino a quel momento in grande spolvero e che invece, adesso, rischia di rimanere coinvolto nella lotta retrocessione. Una gara importante, dunque, sia per gli azzurri che per i liguri: analizziamo, perciò, le scelte dei tecnici per una gara così delicata con le formazioni ufficiali.

Sicuramente turnover per la squadra ospitante: tanti nomi quasi mai visti in stagione, come Maggio e Giaccherini (squalificato Callejon), oltre alle solite rotazioni in mezzo al campo. La risposta di Juric è invece schierata col solito 3-4-3 e non sembra proprio che il croato abbia deciso di risparmiarsi: quasi tutti i titolari per tornare al successo in campionato, con anche il ritorno di Rigoni come esterno alto a destra per mettere fisicità, mentre c'è Palladino sull'altra corsia a garantire più qualità.

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Giaccherini, Mertens, Insigne. All. Sarri

Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Hiljemark, Veloso, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino.