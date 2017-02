Verso Real Madrid - Napoli: i convocati di Zidane e Sarri

Real Madrid - Napoli: i convocati di Zidane e Sarri

La prima notizia di un certo rilievo in vista della sfida di domani sera tra Real Madrid e Napoli è l'assenza, adesso ufficiale, di Gareth Bale dalla lista dei convocati di Zinedine Zidane. L'aveva detto, l'allenatore transalpino, in conferenza stampa, che ci sarebbe andato cauto in vista di un rientro del gallese a tempo pieno, ed è stato di parola. L'ex Tottenham non ha recuperato a pieno regime e salterà dunque l'andata della sfida contro i partenopei. C'è, ovviamente, Cristiano Ronaldo, che dopo aver saltato l'allenamento di ieri è tornato a pieno regime in gruppo.

Questo l'elenco completo dei 19 giocatori a disposizione di Zidane.

Portieri: Keylor Navas, Kiko Casilla, Ruben Yanez.

Difensori: Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo.

Centrocampisti: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Isco.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vazquez, Morata

Dopo la seduta di rifinitura svolta in mattinata, è stata invece la volta di Maurizio Sarri per quel che riguarda il capitolo convocazioni. Anche in questo caso c'è stata una sorpresa, perché il tecnico toscano ha deciso di portare con sé tutti i giocatori della rosa azzurra, compreso Tonelli che, oltre ad essere infortunato, è fuori dalla lista dei giocatori eleggibili per la competizione.

Dopo aver svolto un lavoro di attivazione fisica, il gruppo ha fatto la solita seduta tecnico tattica, prima di serrare le fila e partire alla volta di Madrid nel primo pomeriggio dall'aeroporto di Capodichino. Domani, nell'immediata vigilia della gara, Sarri dovrà decidere, oltre all'undici titolare, anche i sette ricambi da portare con sé in panchina: ardua la scelta tra Pavoletti e Milik, Maksimovic e Chiriches, Maggio e Strinic.

Questa la lista dei convocati partenopei.

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Chiriches, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Strinic, Tonelli;

Centrocampisti: Allan, Diawara, Giaccherini, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Pavoletti, Insigne, Mertens, Milik.