Champions League, il giorno di Real Madrid - Napoli: la Guida di Vavel Italia

Real Madrid - Napoli, venne il giorno: la Guida di Vavel Italia

L'attesa, apparentemente interminabile, è finalmente conclusa.

E' giunto il giorno che, soprattutto i tifosi campani, aspettavano da due mesi. Ci siamo, è la notte di Real Madrid - Napoli, in uno dei teatri dei sogni più belli d'Europa: il Santiago Bernabeu apre le porte alla squadra di Maurizio Sarri ed al suo gioco spettacolare. Un test a dir poco probante per la crescita del gruppo partenopeo, bello ed entusiasmante negli ultimi due mesi di gare ufficiali, che hanno consentito alla truppa azzurra di presentarsi all'evento con diciotto risultati utili di fila. Un bottino non da poco, un biglietto da visita di primissimo livello per una squadra che si presenta per la seconda volta nella sua storia agli ottavi di Champions League.

Al cospetto di Hamsik e compagni, il Real Madrid campione d'Europa di Cristiano Ronaldo, di Karim Benzema e di Zinedine Zidane. Nel corso di questo fine settimana, e dei primi due giorni della settimana, vi abbiamo portato all'interno delle pieghe dell'evento del Bernabeu, con tantissimi articoli che hanno sviscerato tutti i possibili temi della gara. In questa guida li ripercorreremo tutti, sperando siano stati di vostro gradimento.

L'importanza del Santiago Bernabeu.

La sfida tra i due portieri: Navas contro Reina.

L'attacco del Real Madrid contro la difesa del Napoli.

Il paragone tra i due reparti di centrocampo.

L'attacco del Napoli contro la difesa del Real Madrid.

I due allenatori, Sarri contro Zidane: modi diversi di intendere il calcio.

I convocati della sfida.

La conferenza stampa della vigilia di Zinedine Zidane.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri.

La conferenza stampa di Raul Albiol e José Callejon.