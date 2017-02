Napoli, domani la ripresa degli allenamenti. Per Allan tre settimane di stop

Google Plus

Napoli, domani la ripresa: per Allan tre settimane di stop

La quiete dopo la tempesta. In casa Napoli tutti i giocatori, al pari dello staff tecnico, osservano una giornata di salutare riposo. Una pausa per sbollire le tensioni di questi giorni sia dal punto di vista fisico, con due partite di estrema importanza molto ravvicinate, che mentale, provando ad alleviare e dissipare le polemiche per le dichiarazioni del post Madrid del patron De Laurentiis. Paradossalmente, sia la squadra che i tifosi e tutto l'ambiente partenopeo hanno fatto quadrato attorno alla posizione di mister Sarri, bersaglio delle critiche dopo la serata, tutt'altro che nefasta, del Bernabeu.

La trasferta del Bentegodi di Verona, vinta con pieno merito e la solita dose di bel gioco, ha confermato un ottimo stato psico-fisico della banda del tecnico toscano, che ha ripreso la marcia verso l'obiettivo del secondo posto e della qualificazione alla prossima Champions League. Dopo aver archiviato il primo mini-ciclo di ferro del mese di Febbraio, adesso gli azzurri avranno una settimana di allenamenti a ranghi "normali", senza turni infrasettimanali, prima di pensare al secondo girone dantesco, con le sfide contro Atalanta, Juventus, Roma e Real Madrid, prima di affrontare il Crotone, che molto probabilmente condizioneranno il prosieguo della stagione del Napoli e ne definiranno gli obiettivi da raggiungere.

Nel frattempo, la giornata odierna è stata utile allo staff medico azzurro per fare il quadro della situazione riguardante l'infortunio occorso ieri pomeriggio ad Allan. Il brasiliano, tornato titolare, è stato costretto a lasciare il campo di gioco per un problema muscolare. Dopo gli esami strumentali del caso, tramite il profilo Twitter del Napoli, l'esito dell'infortunio: "​Sospetta distrazione muscolare di primo grado dell'adduttore. Questo il responso dell'esame clinico per Allan, dopo l'infortunio subìto nel match di Verona contro il Chievo. Il centrocampista azzurro domani si sottoporrà ad ulteriori accertamenti. I tempi di recupero dovrebbero attestarsi sulle 3 settimane".

Tre settimane che vorrebbero dire riavere l'ex mediano dell'Udinese a disposizione, forse, contro il Real Madrid nella gara di ritorno del San Paolo, oppure per la sfida interna contro il Crotone. Occasione dunque per Piotr Zielinski di avere ancor più spazio, oltre a sperare di vedere all'opera anche Marko Rog.