Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Napoli-Atalanta, primo anticipo della giornata numero 26 del campionato di calcio di Serie A. Allo Stadio San Paolo si scontrano la terza forza stagionale, i partenopei, e la quarta, a pari merito con l'Inter, i bergamaschi. Sarri e Gasperini si ritrovano dopo un girone, tra speranze di Champions League e voglia di continuare a sorprendere ancora. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Napoli - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2016/17

Si apre con il botto, quindi, la ventiseiesima giornata di Serie A, che tra le altre sfide vedrà incrociarsi anche Roma ed Inter a San Siro. Due sfide, quindi, che potrebbero decidere o comunque chiudere o riaprire, il discorso legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre neroazzurre inseguono, forti di un entusiasmo che contagia soprattutto la truppa di Gasperini, la quale arriva al San Paolo senza alcuna pressione sulle spalle e non vuole smettere di sognare un posto in Europa League e, perché no con una clamorosa vittoria, anche altro.

La lotta tra Masiello, difensore dell'Atalanta, e Marek Hamsik, capitano del Napoli - Foto CalcioWeb

Di contro il Napoli di Maurizio Sarri che non perde in campionato da fine ottobre, dalla trasferta dello Juventus Stadium (2-1, gol di Higuain). Dopo la recente sconfitta in terra spagnola contro il Real, gli azzurri hanno ripreso il cammino al Bentegodi, continuando la propria marcia verso il secondo posto occupato dalla Roma. La sfida all'Atalanta è il primo crocevia di un quartetto di appuntamenti che, tra campionato, coppa Italia e Champions League deciderà gran parte della stagione dei partenopei.

Che partita sarà? - Attaccare per primi, per non rischiare di essere attaccati e schiacciati nella propria metà campo. Due squadre che per indole e natura sono votate alla fase offensiva, specchio delle mentalità dei due allenatori. Ritmo, pressing, velocità di fraseggio e verticalizzazioni. La partita offrirà sicuramente spettacolo e, probabilmente, tanti gol, con il Napoli che verosimilmente proverà a creare la solita superiorità sull'esterno nell'intento di cogliere di sorpresa i due laterali bergamaschi. I due triangoli Ghoulam-Hamsik-Mertens/insigne e Hysaj-Zielinski-Callejon saranno di fondamentale importanza per creare superiorità contro Conti e Spinazzola, provando ad allargare le maglie della difesa ospite. Atalanta che invece proverà ad attaccare la profondità, alle spalle dei terzini, con Gomez, mentre a Petagna il compito di allungare la squadra facendola salire nei momenti di difficoltà.

Un girone dopo, Napoli ed Atalanta si ritrovano con rinnovate certezze. Rispetto all'andata, infatti, sia partenopei che orobici hanno voltato pagina, messo alle spalle dubbi e paure, ansie e tentennamenti. Il ruolino di marcia dei partenopei è invidiabile, così come quello della Dea, che dopo aver messo in discussione la posizione di Gasperini ha trovato in quattro mesi una serie di risultati a dir poco impressionanti, mettendo in mostra un gioco spumeggiante e tantissimi giovani dal sicuro avvenire. Tra gli altri, Petagna, che dopo il gol proprio agli azzurri, fortunoso a dir poco, si è preso il posto da titolare di Paloschi e non si è più fermato, riuscendo tra le altre cose a raggiungere anche la Nazionale.

Il gol di Petagna, all'andata, dopo una sfortunata serie di carambole tra Ghoulam e Koulibaly - Foto Getty

Le ultime dai campi

Sarri scioglierà soltanto alla vigilia dell'incontro i tre dubbi di formazione che dalla giornata di ieri sembrano ancora essere presenti. Il primo, in difesa, dove Koulibaly potrebbe osservare un turno di riposo lasciando il posto a Chiriches. Hysaj, Albiol e Ghoulam invece certi di un posto davanti a Reina. Stesso dicasi per Diawara ed Hamsik, mentre Zielinski sembra in vantaggio su Rog. Davanti, Mertens e Callejon saranno della partita, mentre Pavoletti ed Insigne si giocano la restante maglia da titolare.

Solito schieramento con un rifinitore, Kurtic, alle spalle delle due punte che saranno Gomez e Petagna. A centrocampo i muscoli ed il dinamismo di Freuler e Kessie, coadiuvati sulle corsie laterali da Conti, in dubbio, ma dovrebbe giocare, e Spinazzola. Difesa a tre composta da Toloi sul centro destra, Caldara centrale e Masiello sul versante mancino. In porta Berisha.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Pavoletti, Mertens. All. Sarri

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Freuler, Kessié, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. All. Gasperini

