Napoli, i convocati di Sarri per la Roma: torna Allan

Giornata di vigilia al centro sportivo di CastelVolturno per il Napoli di Maurizio Sarri. I partenopei stanno partendo in questi minuti alla volta della capitale, dove domani pomeriggio affronteranno alle ore 15, all'Olimpico, la Roma di Luciano Spalletti, in quello che dovrebbe essere uno spareggio per il secondo posto. Azzurri che quest'oggi si sono allenati, come al solito, alle dipendenze del tecnico toscano, che ha ricevuto segnali confortanti soprattutto da Allan, autore di tutta la seduta con il resto della squadra. Il brasiliano è arruolabile per la trasferta romana ed è stato regolarmente convocato.

Questo il report dell'allenamento pubblicato dalla società partenopea qualche minuto fa sul proprio sito ufficiale. A margine la lista dei convocati: "Allenamento pomeridiano per gli azzurri a Castelvolturno. La squadra ha svolto attivazione col pallone in avvio e successivamente partitina a campo ridotto. Successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni su schemi da palla ferma. Differenziato per Tonelli". Il difensore toscano ex Empoli è l'unico che non sarà a disposizione di Sarri nella trasferta di domani.

La lista completa dei convocati

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic;

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski;

Attaccanti: Giaccherini, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.