Champions League, Reina alla vigilia: "Real favorito, ma sarà un San Paolo di fuoco"

Per il Napoli è tempo di Champions League. Domani sera, la squadra di Sarri ospiterà il Real Madrid.

Nonostante il 3-1 rimediato al Santiago Bernabeu, il Napoli vuole l'impresa come ripetuto questa sera dal portiere azzurro ai microfoni di Deportes Cuatr: "Il Real è favorito ma ci sarà uno stadio infuocato, nel calcio si gioca undici contro undici e la quadra dovrà giocare come sa".

Meno di 24 ore al calcio d'inizio, i tifosi del Napoli sono già in clima partita da diversi giorni. Cosa si dovranno aspettare i blancos di Zidane?: "C’è molta attesa per il match di domani- ha continuato Pepe Reina- da trent’anni stavamo aspettando qualcosa di simile, è un regalo per la città giocare contro una delle squadre più forti del mondo".

In chiusura un commento sul capitano del Real Madrid, Sergio Ramos: "Non è pericoloso soltanto al 93esimo, dalla sua ha anche tanta determinazione".