Napoli-Real Madrid, De Laurentiis applaude lo stesso: "Bravi tutti, giocatori e pubblico"

Aurelio De Laurentiis, repstatic.it

Alla fine della gara d'andata al Santiago Bernabeu Aurelio De Laurentiis non ci era andato giù troppo leggero con il Napoli e con Maurizio Sarri, rimproverando soprattutto una mancanza di "cazzimma" praticamente in tutta la squadra. Dichiarazioni che non erano piaciute più di tanto al tecnico che aveva risposto per le righe, alimentando una tensione che era sfociata poi nel silenzio stampa a tempo indeterminato.

Anche al San Paolo è finita con lo stesso risultato del Bernabeu, con il Napoli che deve salutare la Champions League. Nel post partita, però, le parole del presidente del Napoli sono state su ben altri toni rispetto a quelle di due settimane fa in Spagna: "I ragazzi han giocato un primo tempo esemplare e nel secondo tempo dato il massimo, per noi è già un grande successo poter giocare con loro. Lo stadio è stato meraviglioso, avevamo ospiti eccellenti, i quali hanno potuto ammirare il grande pubblico, che ha fatto grande uno stadio che soffre della sua vetustità."

Parole non solo di circostanza, come testimoniano le immagini che lo hanno catturato al momento del triplice fischio in piedi in tribuna ad applaudire il Napoli come tutto il San Paolo. Anche i tifosi hanno riconosciuto che la squadra ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità, venendo punita da due situazioni di calcio piazzato, ma dando comunque la sensazione di avere una buona base su cui continuare a costruire. Oggi il Napoli non è ancora al livello del Real Madrid, ma non per questo bisogna smettere di lavorare per continuare a crescere e migliorare sempre di più. E partite come questa, per quanto amare, possono essere in qualche modo un aiuto e un primo punto di partenza.