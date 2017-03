Napoli-Real 1-3, Mertens: "Abbiamo dato tutto. Impariamo da queste partite"

Fonte immagine: Gazzetta dello Sport

Un pizzico di delusione misto a consapevolezza. Questo lo stato d'animo del Napoli, dopo l'1-3 interno contro il Real Madrid - che ha sancito l'eliminazione degli azzurri dalla Champions League. Nel post-gara, è Dries Mertens, autore del gol dell'illusione e della speranza, a prendere la parola, ai microfoni di Premium Sport: "Nel primo tempo abbiamo dato tutto, peccato, perché anche nel secondo tempo gli abbiamo regalato un calcio d’angolo, loro sono forti in questo e noi abbiamo pagato".

"Dobbiamo imparare tante cose da queste partite - aggiunge poi il belga - perché è bello giocarle. Lo abbiamo fatto bene e siamo stati sfortunati, sappiamo che loro hanno qualità". Tra le qualità, c'è indubbiamente il gioco aereo, quello che ha condannato il Napoli alla sconfitta, complice la doppia incornata di Sergio Ramos: "Nei momenti difficili sappiamo che lui c’è. Fa male".

"Se avessimo fatto 2-0 sarebbe stato un bel momento, ma c’erano anche altre cose: se loro non fanno gol su calcio d’angolo non so cosa sarebbe potuto succedere", conclude Mertens, con un pizzico di visibile amarezza in volto.