Napoli - Crotone in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15.00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto, invitandovi a seguire assieme Napoli-Crotone, match domenicale valido per la ventottesima giornata di Serie A TIM. Apparentemente già decisa, la partita opporrà i ragazzi di Sarri contro il collettivo di Nicola, due squadre agli antipodi della classifica ed ancora a caccia i punti per concretizzare il primo obiettivo stagionale: il secondo posto, per i partenopei, la salvezza per i calabresi.

Lanciati verso un secondo posto distante solo due punti, grazie soprattutto al successo esterno in casa della Roma diretta concorrente, i padroni di casa scenderanno in campo adottando il solito 4-3-3, con Pepe Reina in porta ed il duo Albiol-Koulibaly a protezione, anche se non è da escludere un posto da titolare per Chiriches o Maksimovic. Nessun dubbio, invece, per i terzini Hisaj e Ghoulam. Nella zona mediana del campo consueto ballottaggio tra Diawara e Jorginho, con Hamsik e probabilmente Rog dal primo minuto. Pronto, comunque, Zielinski, uno dei calciatori più in forma della squadra guidata da Sarri. Con Callejon inamovibile a destra e Mertens “dirottato” a sinistra, il Napoli potrebbe lanciare Milik, anche se la possibile panchina di Insigne verrà confermata o smentita solo nelle ultime ore.

Stessa disposizione tattica, poi, per gli ospiti, con Dussenne e Ferrari lanciati dal 1’ a causa della squalifica di Ceccherini. Al posto di Rosi, ugualmente frenato dal giudice sportivo, Ceccherini, con Martella probabilmente titolare a sinistra. In attacco, al fianco del bomber Diego Falcinelli, Acosty e Stoian, anche se scalpita Marcello Trotta. Chiavi del centrocampo, infine, affidate a Crisetig, con Barberis e Rohden a sostegno. Se Nicola dovesse scegliere Capezzi, Crisetig sarebbe dirottato come mezz’ala.

Escludendo la sfida dell’andata, un 1-2 concretizzatosi grazie alle reti di Callejon, Maksimovic e Rosi, Napoli e Crotone si sono affrontate altre quattro volte, tutte nel campionato cadetto. In queste sfide, a vincere per due volte sono stati i partenopei, con una vittoria calabrese nel 2007, successo che non frenò la corsa del Napoli né evitò al Crotone il tracollo. Ora, stando a quanto s’è visto in stagione, l’ordine delle cose non sembra essere mutato, anzi, con il Napoli lanciato verso un successo prevedibile e dilagante.

Il gioco dei ragazzi di Sarri, votato allo spettacolo ed all’attacco, si sposa infatti perfettamente con la difesa poco attenta del Crotone, che spesso ha commesso errori costati poi carissimi ai calabresi. Certo, ogni sfida è a sé, appare però francamente difficile che i rossoblu frenino i campani, vogliosi di rivalsa dopo la batosta europea.

"Dobbiamo affrontare il Crotone come se fosse il Real Madrid - ha detto Maurizio Sarri in conferenza stampa - Serve mentalità, non c'è tempo per la stanchezza fisica o mentale. La squadra che ha le palle affronta sempre l'avversario come se fosse il Real". Passaggio obbligato, poi, sul possibile utilizzo di Milik: "Milik è un'arma importante, ora è guarito, ma non è ancora al 100% come prima dell'infortunio, e questo è la normalità".

Molto combattivo, invece, Davide Nicola, conscio della delicatezza della sfida ma pronto all'impresa: "So benissimo che tipo di ambiente ci aspetterà. Sarà una bolgia il San Paolo, così come lo è stato martedì in Champions League. Ci aspetta una gara difficilissima contro una squadra fortissima, fatta di individualità clamorose. Sarà uno stimolo, sarà gratificante affrontare questa sfida, che dovremo interpretare come se fossimo da soli contro tutto e tutti. Proveremo ad essere dei gladiatori in un arena. Affronteremo una squadra la cui qualità è incredibile. Vorranno dimostrare tutto il loro valore, ma noi proveremo ugualmente a dimostrare le nostre idee, il nostro coraggio ed il nostro entusiasmo. Daremo tutto in campo".