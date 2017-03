Empoli - Napoli in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (12.30)

NOTE: Match valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Dallo Stadio Castellani di Empoli, i padroni di casa ospitano il Napoli. Calcio d'inizio previsto per le ore 12.30.

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Empoli - Napoli, lunch match che apre il programma relativo alla domenica della 29^ giornata di Serie A Tim 2016/17.

Ritornare alle origini per guardare con fiducia al futuro. E' questo il mantra che Maurizio Sarri starà ripetendo nella sua mente alla vigilia della sfida che vedrà il suo Napoli di scena al Castellani di Empoli, teatro in cui lo stesso Sarri ha saputo affermarsi tra i grandi e al tempo stesso guadagnarsi il pass per la panchina dei Partenopei. Nel sabato di campionato, infatti, una delle dirette concorrenti per l'accesso alla prossima Champions League - l'Inter di Stefano Pioli - è stata fermata sul 2-2 da un buon Torino. Il risultato, avrà senza dubbio fatto piacere a Sarri e al Napoli, che con un successo potrebbe volare a +8 dai nerazzurri. L'Empoli, però, non è dello stesso avviso: la squadra di Martusciello, nonostante il margine di 7 punti sulla quota retrocessione, ha assoluta necessità di interrompere il trend che la vede perdente da cinque match consecutivamente.

Il Napoli si stringe intorno a Mertens, decisivo anche nella gara d'andata. Fonte foto: gazzetta.it

Quello del Castellani, ore 12.30, si preannuncia essere un match ricco di contenuti: dal ritorno di Sarri, alla voglia di tre punti del Napoli, passando per le vicende riguardanti i bassi fondi della classifica. A tal proposito, l'Empoli viaggia ormai da inizio anno proprio nelle paludi del massimo campionato nostrano, senza però giungere nelle sabbie mobili che spingono verso la B. I 22 punti ottenuti sino a questo punto sono un bottino misero, che se raffrontato a quello delle ultime tre, diviene sufficiente - al momento - per restare in Serie A un'altra stagione. Con il Pescara staccatissimo e il Crotone a -8, l'avversario sul quale l'Empoli fa il proprio campionato è il Palermo del neo Presidente Baccaglini. I rosanero, a 7 lunghezze dalla quota salvezza, non sono spacciati, ma hanno bisogno proprio come i crociati di una netta inversione di rotta.

L'Empoli non vince proprio dal match con il Palermo, datato addirittura 7 gennaio. Da allora solo due pareggi hanno arricchito la classifica della banda Martusciello, reduce da cinque sconfitte consecutive con addirittura 12 gol subiti ed appena uno realizzato. Di questo passo, la lotta per la salvezza potrebbe clamorosamente riaprirsi, rimettendo in carreggiata calcoli e discorsi che fino a qualche settimana fa sembravano improbabili. A tal proposito, anche Martusciello si è sentito in dovere di rimandare al mittente le voci su un suo possibile esonero: i numeri però, sono impietosi; prima della attesa sosta, il Napoli dei folletti arriva al Castellani. Per bloccarli, servirà un match perfetto proprio come quello con la Roma di Spalletti.

L'Empoli festeggia con Bellusci una delle poche vittorie ottenute in stagione, con il Crotone. Fonte foto: corrieredellosport.it

Occasione d'oro, è quella che capita tra i piedi del Napoli di Sarri, concentrato a pieno sul campionato dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. La banda Sarri, che torna a Empoli per la seconda volta da avversario, non può farsi sfuggire l'occasione: giocando alle 12.30, vincendo i Partenopei potrebbero mettere pressione alla Lazio impegnata nel pomeriggio, e al tempo stesso sulla Roma, di scena in serata con il Sassuolo. Il tutto, ricordando il mezzo passo falso dell'Inter, squadra attrezzata per un posto in Champions, che per di più deve ancora scontrarsi con il Napoli in quel di San Siro. Sarri chiede tre punti per lasciarsi alle spalle questo periodo fatto di alti e bassi, affrontare la sosta nel migliore dei modi, e ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione impegnativo.

Per raggiungere l'obiettivo, Sarri potrebbe affidarsi al Napoli testato e collaudato nel corso di questa stagione. Un Napoli che dopo il periodo di smarrimento posto ko di Milik, ha saputo riprendersi alla grande, riuscendo ad esprimere un calcio ancor più fluido e scorrevole rispetto alla passata stagione. Con la Roma distante appena qualche punto, oltre all'obiettivo di blindare il terzo posto, c'è anche quello di raggiungere la seconda piazza. Per puntare al colpo grosso, è necessario affrontare il match trabocchetto del Castellani con lo spirito giusto: se è vero che su questo campo han vinto in molti, e anche vero che proprio la Roma fu bloccata sullo 0-0.

Lorenzo Insigne, esulta dopo la doppietta rifilata al Crotone, nell'ultimo turno di campionato. Fonte foto: corrieredellosport.it

Sono ben pochi i dubbi di formazione che si porta dietro Martusciello in vista del match con il Napoli. Con Mchedlidze ancora infortunato, il tecnico dei toscani deve rinunciare anche a Tello. Per il resto, sembra essere solo uno il ballottaggio: quello tra Maccarone (non al meglio) e Marilungo, per una maglia da titolare accanto a Pucciarelli. A formare il 4-3-1-2, in posizione di trequartista ci sarà l'ex El Kaddouri, con Croce, Dioussé e Krunic a formare il terzetto a centrocampo. Nessun dubbio in difesa, dove davanti a Skorupski agiranno Pasqual, Bellusci, Costa e Laurini.

EMPOLI: (4-3-1-2): Skorupski; Pasqual, Costa, Bellusci, Laurini; Croce, Dioussé, Krunic; El Kaddouri; Pucciarelli, Marilungo. All. G. Martusciello.

Qualche indecisione di formazione, Maurizio Sarri l'ha chiusa in valigia e portata con se nella sua toscana. Certo l'utilizzo del classico 4-3-3, l'undici di Sarri ruota intorno a due dubbi di grande rilevanza. Koulibaly potrebbe essere sostituito da Chiriches al centro della difesa; mentre a centrocampo è duello aperto tra Jorginho e Diawara per una maglia dal 1'. Per gli altri nove non sembrano esserci indecisioni, con Sarri costretto a fare a meno dell'altro ex Tonelli. Davanti a Reina i soliti esterni (Ghoulam e Hysaj), con Albiol centrale. A centrocampo mezze ali saranno Zielinski - anch'esso ex - e Hamsik, mentre in avanti non si scappa dal tridente Insigne - Mertens - Callejon. Panchina per Milik e Pavoletti.

NAPOLI: (4-3-3): Reina; Ghoulam, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. M. Sarri.

Allan, a segno nell'ultimo Empoli - Napoli terminato sul punteggio di 2-2. Fonte foto: corrieredellosport.it

Numeri e statistiche, si contrastano alla vigilia della sfida del Castellani, roccaforte empolese nelle sfide con il Napoli. I Partenopei infatti, non hanno mai ottenuto i tre punti ad Empoli, raccogliendo appena due pareggi e quattro sconfitte nelle sei apparizioni totali. La passata stagione, Insigne e Allan riuscirono a ribaltare solo per metà un match poi terminato sul 2-2. Nella stagione precedente invece, con Sarri alla guida dei crociati, arrivò la netta affermazione dei padroni di casa, capaci di imporsi con merito sul Napoli allora di Benitez.

I numeri però, dicono che l'Empoli è reduce da un periodo di grave crisi, e che l'attacco empolese è tra i peggiori d'Europa con appena 15 reti subite. I numeri, parlano anche di un Napoli in grande spolvero lontano dal San Paolo: 27 punti ottenuti in 13 gare fanno del Napoli la squadra con il miglior rendimento esterno del campionato, e di Dries Mertens il calciatore più prolifico in trasferta (11, le reti messe a segno dal folletto belga).