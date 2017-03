Napoli, sfida al tabù Empoli con la Roma nel mirino

Tra il tabù Castellani e la voglia di mettere ulteriore pressione sulla Roma - impegnata nel posticipo serale contro il Sassuolo - il Napoli di Maurizio Sarri è di scena ad Empoli, terra natia calcisticamente parlando del tecnico toscano che siede, da quasi due anni, sulla panchina dei partenopei. Azzurri a caccia del tris di vittorie di fila laddove di successi non ne sono mai arrivati: i giallorossi ed il secondo posto nel mirino, l'Inter - principale rivale per il terzo posto - da staccare il più possibile in vista del rush finale; il mantra degli ospiti è quello di non fallire, di non fermarsi ad un passo dalla sosta per le Nazionali che separerà Hamsik e compagni dalla doppia sfida alla Juventus.

Testa all'Empoli, nonostante le difficoltà, oggettive, di gioco e di personalità, della squadra toscana allenata da Martusciello. Il peggiore attacco del campionato, sfida il migliore del lotto, con la salvezza sullo sfondo, ad un passo, che tuttavia stenta ad essere compiuto. Questione di orgoglio, di voglia, quelli che i padroni di casa saranno chiamati a mettere sul terreno di gioco quest'oggi per non rimediare l'ennesima delusione di una stagione piatta, con più bassi che alti. Una reazione, una scossa, quella attesa dal pubblico di fede empolese, che chiede ai propri idoli di fermare la corsa dell'ex beniamino locale. Sarri chiede strada, conscio delle difficoltà che affronterà la sua squadra nell'affrontare parte della sua ex truppa.

Le ultime dai campi

Per la sfida al Napoli Martusciello deve rinunciare ancora a Mchedlidze, oltre che a Tello e Cosic. Confermato lo schieramento con un trequartista, El Kaddouri - uno dei tanti ex di giornata - alle spalle delle due punte che saranno Pucciarelli e Maccarone. Fisico e qualità in mediana, con Croce e Krunic, che daranno manforte a Diousse. Davanti a Skorupski, linea a quattro composta da Bellusci e Costa centralmente, Laurini e Pasqual sulle corsie laterali.

Risponde Sarri con il classico 4-3-3 che non vedrà protagonista in campo Kalidou Koulibaly, diffidato e, di conseguenza, a rischio squalifica per la sfida alla Juve. Il senegalese sarà l'unico a riposare, con Chiriches - presumibilmente - che dovrebbe prendere il suo posto con Maksimovic leggermente in svantaggio nelle gerarchie. La qualità di Jorginho dovrebbe essere preferita alla fisicità di Diawara, mentre maggiori dubbi risiedono nella scelta della mezzala destra, con Allan e Zielinski in ballottaggio. Hamsik confermatissimo dalla parte opposta, così come Callejon ed Insigne ai lati di Mertens centravanti. Panchina per Milik e Pavoletti.

Le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2) - Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Croce, Diousse, Krunic; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. All.: Giovanni Martusciello.

Napoli (4-3-3) - Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan/Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Insigne, Mertens. All.: Maurizio Sarri.