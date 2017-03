Empoli - Napoli, le pagelle: Mertens e Insigne incantano, Ghoulam il peggiore

Le pagelle azzurre: Mertens e Insigne incantano, ma il Napoli alza il piede troppo presto dall'acceleratore

Vittoria sofferta quella del Napoli di Maurizio Sarri sul campo dell'Empoli. La squadra partenopea sembra in pieno controllo al termine del primo tempo, ma nella seconda frazione, come spesso accade, subisce un gol evitabile che riapre la partita fino al 2-3 dei toscani che conduce ad un finale di sofferenza. Queste le pagelle della sfida.

Reina 6 - Tendenzialmente inoperoso nel primo tempo, subisce una rete forse evitabile su una punizione centrale di El Kaddouri e nulla può sul rigore.

Ghoulam 5 - Subisce un intervento duro dopo appena un minuto e sembra risentirne, spingendo meno del solito sulla corsia. Nel finale riapre il match con uno sciagurato fallo da rigore su Krunic. Distratto.

Chiriches 6 - Soffre i primi 10 minuti di pressione forsennata da parte dei padroni di casa, ma esce alla distanza con chiusure sempre puntuali nel gioco aereo.

Albiol 6 - Privo del suo compagno di reparto, Koulibaly, lo spagnolo guida la difesa senza particolari difficoltà, anche considerando le difficoltà in fase offensiva dell'Empoli, nel primo tempo. Nel finale si rende protagonista di un paio di rinvii a sbrogliare situazioni a rischio per la porta di Reina.

Hysaj 6,5 - Il migliore della linea difensiva azzurra: condisce la sua prestazione con un paio di diagonali nel primo tempo e ottime sortite in fase offensiva.

Jorginho 5,5 - Prestazione senza squilli del centrocampista italo- brasiliano che si limita al compitino e soffre la pressione empolese nel primo quarto d'ora ( dal 62 s.t. Diawara- 5,5 - Non entra con la solita energia e subisce un paio di rimproveri dal suo allenatore)

Hamsik 5,5 - Molto impreciso il capitano che, pur toccando tanti palloni, sbaglia una serie di appoggi molto semplici. Appannato.

Allan 6,5 - Il migliore del centrocampo azzurro. Lotta su ogni pallone fornendo un'importantissima fase d'interdizione. Cala alla distanza.

Insigne 7 - Il migliore in campo. Corre, ripiega e, come se non bastasse, realizza una doppietta, arrivando a quota 12 in campionato. Prima rete di furbizia, seconda con un penalty calciato chirurgicamente. Capitale partenopeo.( dal 77 s. t. Giaccherini- 5,5- Entra in un momento di sofferenza per dare un po' di freschezza in ripartenza).

Mertens 6,5 - Primo tempo di assoluto livello, nonostante un rigore calciato molto male. Segna una punizione meravigliosa per il raddoppio del Napoli, ma nella seconda frazione sembra specchiarsi troppo nelle sue qualità ( dal 83 s. t. Milik - s.v.)

Callejon 5,5 - Non è in condizione e si vede. Ad eccezione del rigore guadagnato combina poco e niente. Rimandato.

Sarri 6 - La squadra controlla tranquillamente il primo tempo andando in vantaggio di 3 reti. Nella seconda frazione, nonostante le sue urla, cala alla distanza. Cerca di arginare l'impeto dell'Empoli inserendo Diawara che, però, non incide positivamente.