Napoli, blinda i gemelli del gol !

Fino ad un anno fa sembrava impossibile vedere giocare insieme Lorenzo Insigne e Dries Mertens, poi l'infortunio al legamento crociato di Arkadiusz Milik ha cambiato le carte in tavola, scompaginato i piani tattici di Maurizio Sarri, che ha varato il tidente leggero, con il folletto di Leuven nel ruolo di "falso nueve" ed ai suoi lati mago Insigne e Josè Callejon. Come d'incanto, i due calciatori sono diventati complementari, si sono integrati alla perfezione sul rettangolo di gioco, e le ottime performance di entambi hanno indotto il tecnico azzurro a non cambiare, nonostante l'ormai pieno recupero del centravanti polacco Milik, su cui il Napoli ha investito fior di quattrini in estate per assicurarsi le sue prestazioni sportive.

Gol, assist e tanto altro. Meraviglie disseminate sul prato verde, giocate di altissimo livello, e prestazioni sempre ben al di sopra della sufficienza piena. A loro modo, hanno attirato le attenzioni delle big italiane, ed anche europee. Il Napoli è chiamato a blindarli, e per farlo, bisogna metter mano al portafogli, garantendogli un rinnovo contrattuale piuttosto sostanzioso: un ritocco dell'ingaggio che possa metterli a riparo da eventuali offensive di altri club.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis dovrebbe mettere sul piatto, per ciò che riguarda Dries Mertens, un ingaggio annuo di almeno 3 milioni netti, più bonus, cifre che gli sarebbero facilmente garantite, ad esempio, all'Inter, della nuova proprietà cinese, oltre ad altre squadre estere, inglesi e tedesche. Per tenersi stretto Lorenzo il Magnifico, servirebbero invece ben 4 milioni netti all'anno, che potrebbero "rapire" il gioiello di Frattamaggiore, sempre più intenzionato, tentato, in un futuro a medio-lungo termine, di oltrepassare i confini nazionali, e provare un'esperienza all'estero: Arsenal, Tottenham e West Ham ad oggi le più interessate al calciatore.

In entrambi i casi le parti sono ancora distanti, le due trattative sono ancora in alto mare, anche perchè ballano i consuenti (e spigolosi) diritti d'immagine, che andrebbero a finire nelle mani del club partenopeo. Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori incontri tra le parti, si lavora alacremente su entrambi i fronti. Si preannuncia un'estate particolarmente calda per i supporters del Napoli.