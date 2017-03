Napoli, problemi muscolari per Reina

Suona l'allarme, per qualche ora, in casa Napoli. Pepe Reina, come riportato da As in mattinata, ha saltato l'allenamento della Spagna per un fastidio muscolare al polpaccio. Il portiere azzurro si è sottoposto, sempre nelle prime ore della giornata spagnola, a dei controlli per valutare le sue condizioni, che nel pomeriggio sono diventate molto meno allarmanti.

L'esito degli esami alla coscia ha dato responso negativo per quel che riguarda lesioni muscolari, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo allo staff medico dei partenopei, allarmati per quanto accaduto nelle ore precedenti.

A confermare il piccolo infortunio occorso al portiere azzurro ci ha pensato Miguel Reina, papà dell'ex numero uno del Liverpool, che ai microfoni di Radio CRC ha così spiegato la situazione: "Ha avuto un fastidio oggi, un indurimento al muscolo ma è una cosa che si risolverà a giorni. Il desiderio è che torni a disposizione, è una cosa che dovrebbe rientrare a giorni, Pepe mi ha avvisato con un messaggio, non ho notizie di un rientro a Napoli o un rientro in gruppo perché ci saranno altri esami".

Nella giornata di domani verranno effettuati ulteriori controlli del caso, prima di prendere una decisione riguardo il suo reintegro in rosa in vista delle prossime sfide della Roja oppure un prematuro rientro in Campania.