Napoli: eravamo quattro amici a Castelvolturno - SSC Napoli/Twitter

Sarri, nella conferenza stampa successiva alla vittoria di Empoli, aveva proposto di organizzare, nella settimana di pausa per gli impegni con le nazionali, un torneo di briscola, visto l'esiguo numero di uomini a sua disposizione. La briscola a quattro, gioco affascinante, ma senz'altro poco utile alla preparazione di una doppia sfida alla Juventus che, peraltro, si trova nella medesima situazione, dovendo rinunciare anche ai due attaccanti titolari volati oltreoceano.

Le assenze in Casa Napoli- Saranno ben 11 i giocatori azzurri impegnati nelle sfide internazionali. Spera Sarri che alcuni di loro, come Chiriches, Milik, Zielinski, Rog e Hamsik giochino soltanto una delle due partite programmate dalla FIFA, considerando che nella maggior parte delle ipotesi, il secondo match sarebbe rappresentato da un'amichevole.

Particolarmente interessante sarà il derby tra Lorenzo Insigne ed Elseid Hysaj, che si incroceranno venerdì 24 marzo a Palermo, nella sfida tra Italia e Albania, dove il Magnifico dovrebbe partire da titolare nel nuovo 4-2-4 del c.t. Ventura. Da monitorare la situazione di Pepe Reina, convocato dalla Spagna per il doppio impegno, ma fermatosi nell'allenamento di due giorni fa per un problema muscolare. Dalle ultime notizie provenienti dal ritiro iberico sembra che le condizioni del portiere azzurro verranno valutate nelle prossime ore e, se non dovesse essere ritenuto arruolabile, farà ritorno a Napoli per la gioia del tecnico toscano.

Chi rimane a Castelvolturno- Dalla moria delle vacche azzurra si sono salvati, in questa tornata, Albiol e Callejon, che rimarranno a lavorare al centro sportivo agli ordini di Sarri. Il tecnico toscano riabbraccerà prima del tempo anche Koulibaly, il quale sarà impegnato con il Senegal, ma in territorio europeo. A Castelvolturno si vedranno anche Jorginho, Diawara e Ghoulam, non convocati dalle rispettive selezioni.

A dimostrare l'importanza della sfida con i bianconeri di Allegri è giunto anche il prevedibile sold-out del San Paolo, quantomeno in relazione alla partita di domenica 2 Aprile in serale. Per il match di Coppa Italia, invece, in cui il Napoli si troverà costretto a ribaltare il 3-1 dell'andata, sono ancora disponibili tagliandi per tutti i settori. Napoli-Juventus è già cominciata e sarà tutt'altro che una partita di briscola.