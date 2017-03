Napoli, ultimo allenamento settimanale a CastelVolturno: terapie per Reina

Napoli, ultimo allenamento settimanale a CastelVolturno: differenziato per Reina

Ultima sgambata settimanale per il Napoli di Maurizio Sarri che in mattinata, accompagnato da un sole limpido e caloroso, si è allenato al centro sportivo di CastelVolturno. Gli azzurri, dopo aver svolto il solito lavoro agli ordini del tecnico toscano, hanno ricevuto il 'rompete le righe' da parte del proprio allenatore, che ha dato appuntamento al gruppo per martedì, quando riprenderanno gli allenamenti in vista dell'impegno di domenica sera, al San Paolo, contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Questo il report di quanto accaduto in mattinata, pubblicato sul sito della società campana qualche minuto fa: "La squadra, dopo l'attivazione iniziale, ha svolto circuito di forza e lavoro sulla rapidità. Di seguito mini torneo di calcetto con tre squadre composte da 5 uomini. Differenziato per Tonelli, terapie per Reina che prosegue la sua tabella personalizzata. La ripresa degli allenamenti è per martedì". Quarantottore di riposo per tornare al meglio in campo in vista degli ultimi quattro giorni di preparazione della sfida contro i cinque volte campioni d'Italia. Sarri riabbraccerà anche parte di quei giocatori che sono partiti alla volta delle rispettive Nazionali, con Koulibaly che è già rientrato in gruppo dopo la breve parentesi con il suo Senegal.

Da monitorare, in queste ore, la situazione legata a Pepe Reina, che dopo aver abbandonato il ritiro della Spagna è tornato all'ombra del Vesuvio per intraprendere qualche giorno di terapia, che lo porterà a mercoledì, data prestabilita per conoscere meglio le sue condizioni fisiche. La sensazione è quella che, nonostante gli scongiuri del caso, il portiere iberico sarà domenica sera della partita regolarmente.

Campo, ma non solo - Nel frattempo, quasi come un fulmine a ciel sereno, circola da questa mattina la notizia che vedrebbe il presidente De Laurentiis aprire ad Andrea Abodi, recentemente sconfitto nella corsa alla presidenza della FIGC, per un ruolo in società. Uno dei problemi atavici della dirigenza partenopea è rappresentato proprio dalla mancanza di una figura dirigenziale capace di fare da tramite tra la società ed il palazzo, altresì con la squadra. Una notizia, quella riportata dal Mattino di Napoli che, qualora venisse confermata, rappresenterebbe una clamorosa novità per il calcio partenopeo, con il patron che - finalmente - inizierebbe a creare una sorta di organigramma gestionale differente da quello fin qui utilizzato.