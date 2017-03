Napoli, c'è odore di Castillejo

Google Plus

fonte: corrieredellosport.it

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, forse la voce più autorevole dell’informazione sportiva iberica, il Napoli sarebbe sulle tracce di Samu Castillejo, esterno destro del Villarreal. Si vocifera che il 22enne malagueño, infatti, sia sotto il mirino di Giuntoli già da 2 anni a questa parte, addirittura sin dal suo esordio con la maglia del Submarino Armarillo.

Il giovane laterale offensivo ha un’ampio bagaglio di esperienza sia in ambito nazionale che europeo, avendo disputato già 37 presenze quest’anno con il suo club ne LaLiga, oltre alle apparizioni in Europa League.

Se Maurizio Sarri da una parte, avendo Mertens ed Insigne, ha potuto ruotare i propri effettivi e farli rifiatare in più di un'occasione, dall’altra Callejon è quasi sempre stato costretto alla presenza, data la mancanza di un vero e proprio ricambio naturale in rosa. Ricambio che, quindi, potrebbe essere rappresentato da Castillejo. Per il quale, dalle prime indiscrezioni, sembrano già esser pronti 20 milioni.