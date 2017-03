Napoli, ultima giornata di pausa in attesa del ritorno dei nazionali

Napoli, giornata di pausa in attesa del ritorno dei nazionali

Ultimo giorno di pausa, di riposo, tregua, prima dell'arrivo della tempesta. Il Napoli di Maurizio Sarri si gode le meritate - brevi - vacanze, in attesa del ritorno al lavoro, fissato per domani, quando al centro sportivo di CastelVolturno si lavorerà alla doppia sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri e dell'ex Gonzalo Higuain. La necessità, in primis, quella di continuare e proseguire la marcia di avvicinamento al secondo posto occupato dalla Roma, prima di guardare alla rimonta di Coppa, augurandosi di sfruttare la scia positiva lasciata dall'esito dell'incontro di campionato.

Il tecnico toscano ritrova domani anche i Nazionali, impegnati tra ieri ed oggi negli ultimi impegni con le rispettive squadre. Dopo la paura dei giorni scorsi per l'infortunio di Reina, Sarri ha monitorato la situazione di chi è sceso in campo ieri sera: Hamsik, dopo essere stato risparmiato per il primo tempo a Malta complice un piccolo fastidio muscolare, è entrato in gara al 50', dando manforte ai compagni dopo il parziale di 1-1 all'intervallo e contribuendo con un assist al gol del sorpasso che tiene in vita la Slovacchia nella corsa a Russia 2018. Altro piccolo spavento per Vlad Chiriches, fermatosi nel corso della sfida tra la sua Romania e la Danimarca, che tuttavia non gli ha precluso di concludere tutta la gara, finita sullo 0-0.

Una ventata di entusiasmo e di buonumore, in Campania, la porteranno sicuramente Piotr Zielinski ed Arkadiusz Milik, con il primo protagonista attivo della vittoria della Polonia sul campo del Montenegro, che ha consentito ai polacchi di allungare sulla concorrenza nel proprio raggruppamento. Anche in questo caso decisivo un partenopeo, con il mediano ex Empoli che ha confezionato l'assist decisivo per il gol di Piszczek a metà della ripresa dopo aver sfiorato anche la rete nella prima frazione. Panchina per il centravanti azzurro.

Nel frattempo, in attesa del rientro anche dei restanti calciatori impegnati domani con le Nazionali, chi continua a lavorare incessantemente all'ombra del Vesuvio è Pepe Reina, che prosegue nel lavoro personalizzato di terapie nell'ottica del recupero in vista della sfida di domenica sera. Lo spagnolo anche nel weekend ha svolto un lavoro personalizzato che dovrebbe consentirgli di scendere regolarmente in campo domenica sera. Mercoledì in giornata il responso definitivo degli esami.