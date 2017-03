Zielinski tra Polonia e Napoli: "Ieri vittoria importantissima, ora vogliamo arrivare più in alto possibile"

"Siamo contentissimi, una vittoria importantissima che dà fiducia per le altre partite. Gli altri risultati erano giusti per noi ma a giugno c'è una partita decisiva con la Romania e se dovessimo vincere saremmo qualificati per i Mondiali. Primo posto? Sì, sì, abbiamo sei punti di vantaggio quindi dobbiamo restare concentrati e fare più punti possibili".

E' un Piotr Zielinski visibilmente soddisfatto, oltre che sempre più attore protagonista sia con la maglia del Napoli che con quella della Polonia, quello che tramite le colonne di Tuttosport ha così commentato quanto accaduto ieri in Montenegro. Vittoria fondamentale quella della Nazionale di Nawalka che, dopo aver superato i montenegrini, vede ad un passo la qualificazione al Mondiale 2018 di Russia. La mezzala polacca ha inoltre dato uno sguardo anche al prosieguo della stagione con il suo Napoli, con il secondo posto ancora da raggiungere ed una finale di Coppa Italia da conquistare contro la Juventus.

"Il campionato non è finito, vogliamo vincere tutte le partite e arrivare più in alto possibile. La Coppa Italia un obiettivo? Certo, certo, abbiamo una partita in casa contro una grandissima squadra, dobbiamo recuperare due gol però possiamo farcela perché siamo un'ottima squadra".

Infine, uno sguardo anche al futuro, con l'ex Empoli ed Udinese che non guarda oltre Manica ma pensa solo ed esclusivamente all'avventura all'ombra del Vesuvio: "La Premier? Sicuramente adesso penso solo al Napoli, là mi trovo benissimo con tanti campioni come Hamsik, Reina, Callejon e Albiol. Posso dire quasi tutta la squadra io cerco di fare tutto per Napoli, una grandissima squadra, grandissimi tifosi, bellissima città quindi non ho voglia di muovermi".