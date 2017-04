Napoli a caccia della rimonta: Milik per scardinare la Juventus

Dopo la mezza delusione dell'1-1 di campionato, a Napoli torna di scena la Juventus di Massimiliano Allegri e Gonzalo Higuain, che forte del 3-1 dello Stadium scende al San Paolo con l'ambizione di confermare il vantaggio ed approdare alla finale dell'Olimpico dove ad attendere l'altra semifinalista c'è la Lazio di Simone Inzaghi. Azzurri a caccia dell'impresa, della rimonta, difficile ma non impossibile, nonostante i precedenti stagionali contro i bianconeri lascino ben poco all'immaginazione ed alla speranza per la squadra di Maurizio Sarri. Due sconfitte ed un pareggio, quello di domenica, appunto, sembrano sbarrare le porte della finale al Napoli, imbrigliato dalle strettissime linee bianconere nella sfida di tre giorni fa.

Stasera, tuttavia, dovrebbe essere una gara decisamente differente, molto più aperta a gol e spettacolo. I padroni di casa dovrebbero, senza tuttavia esagerare nell'esporsi con il corpo oltre la balaustra, spingere sull'acceleratore fin dalle prime battute di gioco, costretti dal doppio svantaggio a rimontare quanto prima quantomeno una delle due marcature di handicap. Le difficoltà incontrate dai partenopei nel primo tempo contro la Juventus domenica sera al San Paolo potrebbero forzare Sarri a schierare Milik davanti a tutti, così come era solito fare in avvio di stagione, quando il polacco relegò Mertens al ruolo di dodicesimo uomo di lusso.

Di nuovo dal primo minuto? Milik scalpita - Foto Getty Images

Diverso sarà anche l'atteggiamento degli ospiti, che rispetto a qualche ora fa recuperano uomini in grado di dare maggiore pericolosità in attacco, come Dybala e Cuadrado, soprattutto in ripartenza. Motivo per il quale il tecnico toscano dovrà si fare le sue scelte guardando al proprio orto, ma con un occhio puntato alla fase difensiva, da non omettere affatto per non ipotecare prima del previsto il discorso qualificazione.

Le possibili scelte

Sarri potrebbe recuperare Reina in extremis. Qualora lo spagnolo dovesse dare risposte positive nella rifinitura mattutina, sarà lui il titolare, con Rafael nuovamente in panchina. Confermata la coppia di centrali a protezione dei pali, composta da Albiol sul centro-destra e Koulibaly a sostegno, mentre alcune novità dovrebbero esserci sugli esterni: se Ghoulam sembra certo di un posto, forte delle sue caratteristiche maggiormente di spinta rispetto a Strinic, Maggio potrebbe insidiare Hysaj dalla parte opposta, con l'albanese non al meglio dopo l'infortunio rimediato nella pausa con le Nazionali. A centrocampo scelte quasi fatte: Zielinski accompagnerà Hamsik come mezzala, mentre Diawara fara da equilibratore davanti alla difesa. Davanti spazio a Milik, che dovrebbe prendere il posto del belga come centravanti. Sarri potrebbe sfruttare la verve di Mertens, nella ripresa, per provare a dare una sterzata all'incontro, ma non è escluso che a riposare potrebbe essere anche Callejon. Insigne presente sul centro sinistra.

La probabile formazione

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio/Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon/Mertens, Milik, Insigne. All: Sarri.