Coppa Italia - Le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus

Tutto pronto al San Paolo per la sfida di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Azzurri padroni di casa che vanno a caccia della rimonta dopo l'1-3 dell'andata che fa dormire sonni tranquilli ai bianconeri in vista della gara di stasera. Finale ad un passo per Massimiliano Allegri ed i suoi, che dovranno però tenere un occhio di riguardo alle folate offensive dei partenopei, vogliosi di riscatto dopo l'1-1 beffardo di qualche giorno fa. La rimonta non è impossibile, Sarri ed i suoi ne sono ben consci e ci proveranno fino all'ultimo secondo.

Ad un'ora dall'inizio del match, i due allenatori hanno diramato le scelte di formazione, questi i ventidue che daranno il via all'incontro.

Sarri ritrova Reina tra i pali e conferma due quarti della difesa vista domenica sera: ci sono Hysaj e Koulibaly, mentre Chiriches e Ghoulam prendono il posto di Albiol e Strinic. Zielinski e Diawara accompagnano Hamsik in mediana, mentre Milik rileva Mertens da centravanti, tornando per la prima volta dopo l'infortunio dal primo minuto. Callejon ed Insigne ai suoi lati.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All: Sarri.

Risponde Allegri confermando gran parte delle ultime della vigilia. Alex Sandro e Dani Alves saranno i terzini ai lati di Bonucci e Benatia, davanti a Neto. Rincon con Khedira in mediana, riposa Pjanic. Davanti Dybala a sostegno di Higuain, con Cuadrado e Sturaro sulle fasce.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Rincon, Khedira; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain.